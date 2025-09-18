El Dólar
Clayton Kershaw se retirará tras la temporada 2025, anuncian los Dodgers

El 11 veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2014 cumple su 18va campaña en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers

ARCHIVO - Clayton Kershaw, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en San Francisco, el 30 de septiembre de 2023. Kershaw dice que regresará para su 17ma temporada con los Dodgers. Dice que regresará con el equipo como parte de un acuerdo que incluye una opción de jugador para 2025. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)
AP

LOS ÁNGELES (AP) — Clayton Kershaw, tres veces ganador del premio de Cy Young. se retirará al finalizar la temporada de 2025, anunciaron el jueves los Dodgers de Los Ángeles.
El lanzador zurdo de 37 años, quien alcanzó su ponche número 3.000 en julio, hará su última apertura de la temporada regular en el Dodger Stadium el viernes por la noche contra los Gigantes de San Francisco.
El 11 veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2014 cumple su 18va campaña en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers.

