Canadá y México buscan reforzar el comercio bilateral antes de revisar su acuerdo comercial con EU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Fortalecer el comercio entre México y Canadá justo cuando ambos países y Estados Unidos se alistan para revisar en 2026 su tratado comercial T-MEC será uno de los ejes de la visita de dos días del primer ministro canadiense, Mark Carney, a la Ciudad de México que comenzó este jueves.

La visita se centra en cómo diversificar el comercio bajo las amenazas de aranceles de Estados Unidos y mantener vivo el acuerdo de libre comercio más importante del continente antes de las negociaciones del próximo año.

Más del 75% de las exportaciones de Canadá y más del 80% de las de México se envían a Estados Unidos.

El senador canadiense Peter Boehm dijo que Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum harán un frente común ante el presidente estadounidense, Donald Trump, ya que ambos son firmes defensores del tratado y Estados Unidos es un socio comercial clave para ambos.

“¿Qué están escuchando de los estadounidenses? ¿Qué estamos escuchando nosotros? Es una oportunidad para hablar sobre cómo manejar las relaciones con la administración de Estados Unidos en el futuro”, comentó Boehm.

Sheinbaum adelantó que quieren aumentar la relación comercial bilateral en distintos sectores, siempre dentro del T-MEC, y hacerlo por vía marítima, lo que evitaría el paso de esas mercancías por Estados Unidos.

“La idea es fortalecer el comercio a través de los puertos entre Canadá y México en los dos océanos”, dijo el jueves en su conferencia diaria matutina antes de la llegada del canadiense.

Carney también busca mejorar las relaciones con México durante su visita de dos días, a pesar de que el año pasado algunos gobernadores canadienses hablaron de excluir a México de cualquier nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Trump apostó por imponer aranceles generales a sus dos vecinos como parte de sus medidas para luchar contra el tráfico de fentanilo desde ambos países. El gobernador de Ontario, Doug Ford, dijo en aquel momento que comparar a Canadá con México era “lo más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos, Estados Unidos”.

En México no gustaron estos comentarios que, para muchos, estaban fuera de lugar. “Los mexicanos son particularmente sensibles en estos asuntos y hubo preocupación al respecto, sin duda”, expresó Boehm.

El senador representó al gobierno canadiense cuando Sheinbaum juramentó como presidenta el año pasado y es de los políticos que aspira a unas relaciones más estrechas con México. México apreció que Carney invitara a Sheinbaum a la cumbre del G7 en Alberta en junio y posteriormente la presidenta mexicana recibió en Ciudad de México a los titulares canadienses de Relaciones Exteriores y Finanzas.

“Mucha gente no se da cuenta de que comerciamos más con México que con toda la Unión Europea, toda Europa, incluido el Reino Unido”, comentó Boehm. “Es un asunto bastante importante para nosotros”.

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá, después de Estados Unidos y China. Canadá fue el quinto socio comercial más grande de México en 2024.

Pero el comercio con Estados Unidos sigue siendo primordial para ambos países y preservar el pacto de libre comercio será crucial.

Una exención clave para Canadá y México protege a la gran mayoría de los bienes de los aranceles impuestos por Trump y las empresas canadienses y mexicanas pueden reclamar un trato preferente bajo el T-MEC. Pero Estados Unidos ha impuesto gravámenes específicos por sector que están teniendo un impacto importante, como el del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio.

“Trump está latente en esta visita”, dijo Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto. “México y Canadá ahora comparten la amenaza común de Estados Unidos”.

“Mientras ambos líderes están interesados en expandir el comercio entre sus países, creo que su prioridad es planificar cómo lidiar con Trump y la próxima renegociación del T-MEC. Carney y Sheinbaum ahora reconocen que trabajar en equipo contra Trump puede ser más efectivo que competir por acuerdos separados con Trump, aunque todavía estén buscándolos”.

México y Canadá han tenido diferentes enfoques para gestionar las relaciones con la administración estadounidense, pero eso no quita que ambos países quieran aumentar el comercio bilateral dentro del tratado norteamericano. Sheinbaum dijo que los países ya están formando equipos y revisando el acuerdo con la esperanza de mantener el libre comercio trilateral.

Además del comercio, México también aspira a ampliar las visas para jornaleros mexicanos que quieren ir a Canadá dadas las crecientes presiones de la administración Trump contra los migrantes y fomentar más inversión canadiense en el país, por ejemplo en energía, dijo Sheinbaum.

La minería también será un tema en la cita entre ambos mandatarios, ya que las empresas canadienses representan casi el 70% de la inversión extranjera en ese sector y Sheinbaum advirtió que deben respetar las leyes mexicanas en cuanto a normas medioambientales tanto en los procesos de extracción como en los cierres, algo que, según la mandataria, no ocurre siempre.

Después de un encuentro privado entre los dos mandatarios, habrá un almuerzo de trabajo, con varios ministros y secretarios de sus gabinetes. Carney visitará la embajada canadiense el viernes.