Se llena de júbilo Diócesis neolaredense con la llegada de nuevo Obispo

Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez es ya el máximo jerarca de la iglesia católica en esta ciudad

Momentos del ritual en el que Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez es ordenado cuarto Obispo de Nuevo Laredo. [Diócesis/Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.- Una treintena de obispos de distintas diócesis y arquidiócesis de la república mexicana, acompañaron a Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, durante su ordenación episcopal y toma de posesión canónica de la Diócesis de Nuevo Laredo.

La Catedral del Espíritu Santo lució abarrotada y se vistió de manteles largos, ante la llegada de su IV Obispo, quien fue ordenado por el Nuncio Apostólico Joseph Spiteri, en una emotiva celebración que inició en punto de las 12:00 del medio día.

Monseñor Luis Carlos Lerma expresó a toda la asamblea su voluntad de cumplir las funciones del ministerio episcopal, según los deseos de Cristo y de la Iglesia bajo la autoridad sucesor de Pedro.

La imposición de manos, la unción con el Santo Crisma y las insignias pontificales manifiestan la identidad y funciones propias del ministerio episcopal que Monseñor Luis Carlos Lerma realizará a partir de ahora.

ENTREGA NUNCIO EVANGELIOS A LUIS CARLOS LERMA

El Nuncio Apostólico, Joseph Spiteri, entregó a Luis Carlos Lerma los Evangelios y le pidió que anuncie la palabra de Dios con sabiduría y perseverancia. Así mismo le colocó el anillo en el dedo anular de la mano derecha, diciendo: “Recibe este anillo, signo de fidelidad, y protege fielmente a la Iglesia, esposa santa de Dios”.

Enseguida le puso la mitra y le dijo: “Recibe la mitra, que brille en ti el resplandor de la santidad, para que, cuando aparezca el Príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita”.

Monseñor Luis Carlos Lerma también recibió el báculo pastoral, signo del ministerio que ha contraído y que ahora lo compromete a guiar la Iglesia de Dios.

Finalmente y ya ordenado, Monseñor Luis Carlos dejó el báculo, se levantó y recibió del Nuncio Apostólico, Joseph Spiteri y de todos los obispos, el beso de paz.

Este día, Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, en comunión con el Papa León XIV, es el principio y fundamento visible de la unidad en esta Iglesia particular de Nuevo Laredo.

“Lo abrazamos como Padre y Pastor en nuestra misión de llevar la Verdad del Evangelio a los demás. Le acompañamos en esta nueva etapa de fe y servicio ¡Bienvenido a casa Monseñor Luis Carlos! La Diócesis de Nuevo Laredo lo recibe con amor, alegría y esperanza”, añadió la Diócesis en un comunicado.