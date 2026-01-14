Aprovecha Arsenal errores del Chelsea y toma ventaja en semifinal copera

Viktor Gyökeres, del Arsenal, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de ida de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra entre el Chelsea y el Arsenal en Londres, el miércoles 14 de enero de 2026. (Nick Potts/PA vía AP)

Viktor Gyökeres, del Arsenal, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de ida de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra entre el Chelsea y el Arsenal en Londres, el miércoles 14 de enero de 2026. (Nick Potts/PA vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Arsenal anotó dos goles el miércoles gracias a errores del portero Robert Sánchez para asegurar una victoria por 3-2 ante el Chelsea en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa.

Un córner sobrevoló a Sánchez en el séptimo minuto, permitiendo a Ben White cabecear a una portería desprotegida, antes de que el portero español dejara pasar un centro bajo entre sus manos, regalando a Viktor Gyokeres un gol fácil en el minuto 49.

El suplente Alejandro Garnacho recortó distancias, pero Martin Zubimendi restauró la ventaja de dos goles del Arsenal al anotar en el minuto 70.

El segundo gol de Garnacho, en el minuto 83, dio al Chelsea una esperanza de cara al partido de vuelta el 3 de febrero en el Emirates Stadium del Arsenal.

Aun así, el equipo de Mikel Arteta es el favorito para avanzar a la final del 22 de marzo en el Estadio de Wembley, en lo que se perfila como una temporada destacada para los Gunners, que lideran la Liga Premier por seis puntos y encabezan la clasificación de la Liga de Campeones.

City al frente

En el otro enfrentamiento de semifinales, el Manchester City ganó 2-0 en Newcastle en el partido de ida el martes. Su segundo partido es el 4 de febrero.

Esto significa que el enfrentamiento más probable por el título es City vs. Arsenal, los dos primeros en la liga. Eso sería una repetición de la final de 2018 — la última que Arsenal alcanzó en la Copa de la Liga — que City ganó 3-0.

Debut en casa de Rosenior

La derrota marcó un decepcionante primer partido en casa para el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, quien fue contratado la semana pasada con un contrato de 6 años y ganó en la Copa FA durante el fin de semana.

Eso fue fuera, contra un oponente de segunda división en Charlton Athletic, por lo que esta fue la primera prueba real de Rosenior y el Arsenal podría haber dejado Stamford Bridge en una posición dominante. En cambio, el gol tardío de Garnacho significó que el Chelsea todavía tiene esperanza.

“Les dejamos darnos más presión y así fue como concedimos el gol. Realmente no a nuestro nivel,” dijo White.

Reyes de las jugadas a balón parado

Rosenior insistió el lunes en que no se debería etiquetar al Arsenal como “Set Piece FC” — una referencia a la destreza del equipo en situaciones de balón parado — pero el gol inicial vino de esa manera.

Sánchez fue por el balón que fue lanzado por Declan Rice, pero voló sobre él, mientras que el delantero del Chelsea, Joao Pedro, inexplicablemente no saltó para intentar despejar. Dejó a White con una tarea simple para cabecear a gol.

Ese fue el 24º gol del Arsenal de una jugada a balón parado en todas las competiciones esta temporada, según la BBC, con 18 provenientes de córners.

Ese fue un error descuidado de Sánchez, pero su segundo fue peor.

El balón de White a través del área de seis yardas debería haber sido fácilmente recogido por el portero, pero pasó por sus brazos mientras se lanzaba. Gyokeres no pudo fallar para solo su segundo gol desde el 1 de noviembre.