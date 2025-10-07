Se fortalece huracán Priscilla y provoca alerta en Baja California Sur

El fenómeno alcanza vientos de 175 km/h y amenaza con lluvias intensas e inundaciones; autoridades suspenden clases y habilitan refugios en Los Cabos y La Paz

El remanente del huracán Priscilla impactó la bahía de San Blas, Nayarit, sin registrar daños graves; solo se reportó la salida del mar. [X]

CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán Priscilla continuaba ganando fuerza el martes en el Pacífico y se acercaba a la categoría 3, mientras que una nueva tormenta tropical se formó en el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Justo frente a la costa oeste de México, Priscilla tenía vientos máximos sostenidos de alrededor de 175 km/h (110 mph) y se movía hacia el oeste-noroeste a 15 km/h (9 mph). Después del mediodía, su vórtice estaba a unos 525 kilómetros (330 millas) al oeste de Cabo Corrientes, México, y a unos 345 kilómetros (215 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, indicaron los meteorólogos.

El martes, las bandas exteriores del huracán ya se extendían por el estado mexicano de Baja California Sur.

Entretanto, en el océano Atlántico, la tormenta tropical Jerry tenía vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) por la tarde. Se encontraba a unos 1.920 kilómetros (1.190 millas) al este-sureste de las islas de Barlovento del norte, y se desplazaba hacia el oeste a 37 km/h (23 mph).

Los meteorólogos dijeron que se prevé que Jerry se fortalezca y se convierta en huracán en uno o dos días. Se pronostica que el oleaje de Jerry llegue el jueves a las islas de Barlovento, y que el vórtice de la tormenta pase cerca o al norte de las islas de Barlovento del norte el jueves por la noche y el viernes.

Se emitió una alerta de tormenta tropical para Barbuda y Anguila, San Bartolomé y San Martín y Sint Maarten.

En el Pacífico, había una alerta de tormenta tropical en vigor para Baja California Sur, desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, debido al huracán Priscilla.

El lunes por la noche, el gobierno de Baja California Sur anunció la cancelación de clases en todos los centros educativos a partir del martes en Los Cabos y La Paz como medida preventiva. También estableció una docena de refugios en Los Cabos para personas que viven en áreas de riesgo.

Partes del suroeste de México podrían recibir hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia de las bandas exteriores de Priscilla hasta el miércoles, lo que genera un riesgo de inundaciones repentinas a los estados de Michoacán y Colima, según meteorólogos.

Se prevé que Priscilla comience a debilitarse a partir del miércoles, dijo el NHC. Un huracán de categoría 3 tiene vientos máximos sostenidos de al menos 179 km/h (111 mph).

Se esperaba oleaje fuerte y corrientes de resaca por efectos de Priscilla en la costa de México, dijeron los meteorólogos.

Más lejos en el Pacífico, la tormenta tropical Octave se estaba debilitando a 1.260 kilómetros (780 millas) al suroeste de la península de Baja California. Sus vientos máximos sostenidos eran de 75 km/h (45 mph) y se movía hacia el este-sureste a 11 km/h (8 mph).