Firman Pemex y Petrobras alianza para impulsar exploración petrolera

En representación de México y Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, firmó junto a Magda Chambriard, Presidenta de Petrobras, un Memorando de Entendimiento para impulsar la colaboración estratégica y técnica en exploración, producción y transformación de hidrocarburos. [Agencias]

En representación de México y Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, firmó junto a Magda Chambriard, Presidenta de Petrobras, un Memorando de Entendimiento para impulsar la colaboración estratégica y técnica en exploración, producción y transformación de hidrocarburos. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- México y Brasil firmaron el martes un convenio con el que buscan consolidar una alianza entre sus empresas petroleras —dos de las mayores de América Latina– para el desarrollo conjunto de proyectos de exploración, producción y el estudio de oportunidades de negocio en el Golfo de México que podrían contribuir a elevar la rezagada producción mexicana.

La alianza se concretó con la firma de un memorando de entendimiento entre la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras que se definió tras meses de negociaciones que se avanzaron durante la visita que realizó en agosto pasado a México el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin.

La Secretaría de Energía de México y Pemex indicaron en un comunicado conjunto que con el acuerdo se buscará la cooperación estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar de manera conjunta proyectos en las áreas de exploración y producción y de procesos industriales.

Para Petrobras uno de los focos de interés está en el Golfo de México donde planean desarrollar proyecto de exploración, afirmó la presidenta de la empresa, Magda Chambriard, quien agregó que también esperan incrementar la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes.

El Golfo de México es considerado un área estratégica para México debido a que en su superficie de aproximadamente 575.000 kilómetros cuadrados se concentra cerca del 56% de los recursos energéticos del país.

Por su parte, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, señaló que con el convenio —que tendrá vigencia de dos años y podrá ser renovado-– se espera estrechar la colaboración para proyectos potenciales en actividades de exploración y extracción, la evaluación de oportunidades de optimización e incremento de la producción en aguas profundas, así como el desarrollo de campos maduros y actividades de refinación y petroquímica.

La alianza entre las dos petroleras llega en una difícil situación para Pemex que arrastra una pesada deuda financiera de 84.500 millones de dólares, que ha logrado reducir gracias a los apoyos de cerca de 22.647 millones de dólares que le otorgó en 2025 la Secretaría de Hacienda para la recompra de deuda y la emisión de notas precapitalizadas.

Pese al apoyo del gobierno la petrolera mexicana no ha logrado recuperar sus comprometidas finanzas y levantar la producción a 1,8 millones de barriles diarios, tal como se lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su sexenio en octubre del 2024, y sigue generando cerca de 1,6 millones de barriles al día.

Especialistas asocian el estancamiento de la producción de Pemex al declive natural de sus campos maduros, la falta de inversión en exploración, su inmensa carga de deuda financiera y el retraso en los pagos a los proveedores.