Asesinan a director de medio local en Puebla; suman cuatro periodistas

Las autoridades investigan el crimen mientras persisten preocupaciones por la violencia contra comunicadores en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de una página web de información local del centro de México fue asesinado el jueves, informaron las autoridades. Con este ataque suman cuatro los comunicadores asesinados en el país en lo que va del año.

El gobierno del estado de Puebla informó del homicidio del “periodista y abogado Josué Martínez en San Martín Texmelucan”, una localidad de unos 150.000 habitantes a 100 kilómetros al este de la capital mexicana, y refrendó su “respeto irrestricto a la libertad de expresión”. No ofreció detalles de lo sucedido.

La fiscalía no emitió información de forma inmediata y se desconoce si el ataque en su contra pudo estar motivado por su trabajo como comunicador.

Martínez dirigía el medio Noticias San Martín Texmelucan, una página de Facebook que divulgaba fundamentalmente información local pero en su perfil personal en redes se definía como “activista, creador de contenido, fundador y vocero” de una organización civil cultural. Además era abogado, apasionado del deporte y medios locales destacaron su participación en diversos ámbitos de su comunidad.

🚨🚨🚨 #URGENTE El periodista a5e5inad0 este jue ves, Josué Martínez, denunció en un video que el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso, lo amenazó en una llamada telefónica. @SSPGobPue @FiscaliaPuebla @armentapuebla_ pic.twitter.com/9bwkQ28lJt — CAPITAL (@CapitalPueblaMx) July 16, 2026

Previamente habían sido asesinados tres periodistas este año y todos en el estado de Veracruz, en el Golfo de México.

El más reciente y de mayor impacto fue la muerte de la Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, cuyo cuerpo se localizó calcinado un mes después de ser secuestrada.

También en Veracruz murió el 11 de junio en un ataque armado Luis Ángel López Valdez, director del medio Reportaje Policiaco Veracruzano y reportero de Vanguardia de Veracruz. Cinco meses antes fue tiroteado Carlos Castro, reportero y director del medio digital local Código Norte Veracruz.

México es considerado por organismos de defensa de la libertad de prensa como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de las zonas en guerra. Organismos nacionales e internacionales han documentado asesinatos, desapariciones, amenazas y distintos tipos de ataques.

Muchas de las víctimas son comunicadores de medios locales que es habitual que realicen también otros trabajos.