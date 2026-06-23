EU anuncia préstamos para 10 nuevos reactores nucleares

Las torres de enfriamiento en Plant Vogtle, operada por Georgia Power Co., en el condado Burke, cerca de Waynesboro, Georgia, el 29 de mayo del 2024. (Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution via AP)

Las torres de enfriamiento en Plant Vogtle, operada por Georgia Power Co., en el condado Burke, cerca de Waynesboro, Georgia, el 29 de mayo del 2024. (Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution via AP)

WASHINGTON.- El gobierno estadounidense está proporcionando 17.500 millones de dólares para acelerar el desarrollo de 10 nuevos reactores nucleares grandes con el fin de satisfacer la demanda de electricidad, que se dispara por los enormes centros de datos.

El secretario de Energía, Chris Wright, citó un “enorme interés” entre los desarrolladores de centros de datos que comprarían la electricidad, así como entre empresas de servicios públicos y compañías energéticas. Wright y otros funcionarios indicaron el martes que las plantas nucleares podrían comenzar a construirse para 2030 y entrar en funcionamiento a mediados de la década de 2030.

“Este es el comienzo”, manifestó Wright en una llamada con periodistas. “Vamos a avanzar con los actores que estén listos para ponerse en marcha y moverse rápido. Una vez que esa cadena de suministro esté en funcionamiento, ¿creemos que se construirán decenas de estas en adelante? Me sorprendería mucho que no fuera así”.

La mayoría de las plantas nucleares en Estados Unidos se construyeron entre 1970 y 1990. En las últimas décadas, solo se han construido dos nuevos reactores grandes en Estados Unidos. Esos dos reactores, en la planta Vogtle de Georgia Power Co., se terminaron con años de retraso y con sobrecostos de miles de millones de dólares. Los 10 nuevos reactores usarán el mismo diseño, el AP1000 de Westinghouse.

Wright señaló que el proyecto de la planta Vogtle tuvo dificultades por una mala planificación, problemas en la cadena de suministro y la pandemia de COVID-19. Pero, añadió, el diseño del reactor es “robusto y sólido”.

“Al construir en volumen y en múltiples ubicaciones, creemos que crearemos y pondremos en marcha una gran cadena de suministro y desarrollaremos mucha experiencia en construcción”, comentó Wright. “Esperamos que los plazos y el costo de estas plantas superen ampliamente lo que se hizo en Vogtle”.

Siete empresas de servicios públicos y compañías energéticas firmaron cartas de intención en las que identificaron emplazamientos, informó el Departamento de Energía. La agencia planea elegir cinco, que albergarían dos reactores en cada sitio. El financiamiento federal se usaría para comprar componentes nucleares con largos plazos de entrega, y no son préstamos para construcción.

El departamento declinó nombrar a las empresas de servicios públicos involucradas o los estados en que se encuentran, al considerar que es prematuro hasta que se realicen las selecciones. No dio un calendario para hacer esas selecciones.

El presidente Donald Trump fijó el objetivo de cuadruplicar la producción nacional de energía nuclear en los próximos 25 años, y ha firmado órdenes ejecutivas para acelerar el desarrollo. El gobierno trabaja para impulsar nuevas tecnologías nucleares, como los pequeños reactores nucleares modulares.

Dan Sumner, presidente y director ejecutivo de Westinghouse, afirmó que la energía nuclear industrializada necesita construirse a escala de flota, para que Estados Unidos lidere en inteligencia artificial, manufactura avanzada y las industrias que definirán el próximo siglo.

Los críticos de construir más reactores nucleares sostienen que son demasiado caros y más riesgosos que otras fuentes de energía baja en carbono.

Los centros de datos utilizaron entre el 4% y el 5% de la electricidad total del país en 2024, una proporción que podría casi triplicarse para 2028, según estimaciones del gobierno. Algunos analistas pronostican que el uso de electricidad a nivel nacional aumentará hasta un 20% en la próxima década, y que los centros de datos son una razón importante.

El Departamento de Energía indicó que los préstamos podrían acelerar el desarrollo de estos 10 reactores hasta en tres años y reducir los costos de construcción. Su objetivo es que los 10 estén en construcción para 2030, para comenzar a suministrar electricidad a mediados de la década de 2030.

Las empresas de servicios públicos y Westinghouse están previstas a aportar hasta 5.000 millones de dólares en capital, en total, entre los cinco proyectos de dos reactores. Wright dijo que su departamento aporta hasta 17.500 millones de dólares en préstamos, o 3.500 millones por proyecto, como deuda para complementar el capital. Aseguró que es un riesgo “muy, muy bajo para los contribuyentes estadounidenses”.