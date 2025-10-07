Impulsa Carmen Lilia Canturosas servicios de salud con rehabilitación completa de Clínica Dental

Nuevo Laredo, Tam.- Con una visión de bienestar y desarrollo integral, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal inauguró la Clínica Dental UNE “Rotonda UAT”, un proyecto que simboliza el esfuerzo por ofrecer servicios de salud dignos y accesibles para todas las familias neolaredenses.
Durante el evento, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas destacó que estas obras representan una muestra más del trabajo coordinado para mejorar la infraestructura pública y ampliar los servicios de salud en beneficio de la comunidad neolaredense.
“Nuestro compromiso es seguir impulsando espacios dignos, funcionales y con servicios accesibles para todos. La salud y la educación son pilares fundamentales del bienestar social, y en Nuevo Laredo estamos trabajando para fortalecerlos”, subrayó la presidenta municipal.
El proyecto contempló una inversión de 127 mil 431 pesos con una superficie intervenida de 103 metros cuadrados y los trabajos incluyeron la construcción de muro de tablaroca y muro de block, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, coladera de piso y tubería para servicio de silla dental, cubierta para cocina, tarja de una tina y aplicación de impermeabilizante, acabados con pintura vinílica y vitropiso.
La Clínica Dental UNE ofrece atención profesional para adultos y niños, con tarifas accesibles que buscan acercar la salud bucal a todos los sectores de la población la consulta tendrá un costo de 25 pesos, la radiografía dental en 100 pesos, así como las extracciones dentales, limpieza dental, aplicación de resina y las curaciones dentales.
Canturosas Villarreal destacó que su visión es transformar a la ciudad en un Nuevo Laredo más justo, solidario y saludable, donde la infraestructura y los servicios públicos se traduzcan en mejores oportunidades y calidad de vida para todos los ciudadanos.