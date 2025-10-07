Impulsa Carmen Lilia Canturosas servicios de salud con rehabilitación completa de Clínica Dental

El proyecto contempló una inversión de 127 mil 431 pesos con una superficie intervenida de 103 metros cuadrados. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una visión de bienestar y desarrollo integral, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal inauguró la Clínica Dental UNE “Rotonda UAT”, un proyecto que simboliza el esfuerzo por ofrecer servicios de salud dignos y accesibles para todas las familias neolaredenses.

Durante el evento, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas destacó que estas obras representan una muestra más del trabajo coordinado para mejorar la infraestructura pública y ampliar los servicios de salud en beneficio de la comunidad neolaredense.

“Nuestro compromiso es seguir impulsando espacios dignos, funcionales y con servicios accesibles para todos. La salud y la educación son pilares fundamentales del bienestar social, y en Nuevo Laredo estamos trabajando para fortalecerlos”, subrayó la presidenta municipal.

El proyecto contempló una inversión de 127 mil 431 pesos con una superficie intervenida de 103 metros cuadrados y los trabajos incluyeron la construcción de muro de tablaroca y muro de block, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, coladera de piso y tubería para servicio de silla dental, cubierta para cocina, tarja de una tina y aplicación de impermeabilizante, acabados con pintura vinílica y vitropiso.

La Clínica Dental UNE ofrece atención profesional para adultos y niños, con tarifas accesibles que buscan acercar la salud bucal a todos los sectores de la población la consulta tendrá un costo de 25 pesos, la radiografía dental en 100 pesos, así como las extracciones dentales, limpieza dental, aplicación de resina y las curaciones dentales.

Canturosas Villarreal destacó que su visión es transformar a la ciudad en un Nuevo Laredo más justo, solidario y saludable, donde la infraestructura y los servicios públicos se traduzcan en mejores oportunidades y calidad de vida para todos los ciudadanos.