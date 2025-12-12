Se actualizan 81 taxistas en Nuevo Laredo; obtendrán concesiones

Nuevo Laredo, Tam.– La Delegación de Transporte Público entregó 81 constancias de cumplimiento a operadores de taxis locales, como parte del proceso de regularización previo al nuevo ordenamiento estatal que entrará en vigor en 2026.

Gilberto Martínez Árcega, delegado de Transporte Público en la ciudad, explicó que este documento otorga certeza jurídica a los permisos expedidos con anterioridad.

“Ellos ya cumplen con todos los requisitos establecidos ante la Subsecretaría de Transporte Público, y esto les da paso a ser acreedores a una concesión que se publicará en los próximos meses, dando más seguridad y legalidad al trabajo de muchos operadores de taxis en esta ciudad fronteriza”, señaló.

Estas constancias corresponden a los 81 permisos actualmente activos en Nuevo Laredo, los cuales una vez publicados en el Periódico Oficial del Estado, dejarán de ser permisos para convertirse formalmente en concesiones.

De acuerdo al delegado de Transporte, estos permisos fueron otorgados en 2023, pero la regularización se retrasó debido a los ajustes que realiza el Gobierno de Tamaulipas en materia de transporte.

Martinez Árcega destacó que este proceso forma parte del ordenamiento anunciado recientemente por el Estado, que contempla retirar más de 4 mil concesiones que no están siendo operadas o incumplen obligaciones fiscales. El objetivo es reasignarlas a quienes sí presten el servicio y mantengan en regla sus documentos.

“Lo que se busca es dárselas a quienes realmente van a cumplir con las obligaciones y que lo más importante de todo, presten el servicio a la ciudad. Cabe señalar que este es solo el primer paquete de constancias, y que se continuarán entregando más durante los próximos meses. Pero, a partir del 2026, se implementarán operativos para retirar de circulación a quienes no cuenten con constancia ni concesión, medida que aplicará no solo para taxis sino también para transporte de maquiladoras, escolar y urbano”, mencionó.

Para concluir, dijo que actualmente en Nuevo Laredo existen 1,027 concesiones registradas, aunque solo 500 cumplen con todas sus obligaciones, y se estima que operan más de 1,000 unidades sin concesión en diversas modalidades. Por ello el transporte público urbano tendrá un proceso de organización aparte, en coordinación con la autoridad estatal.