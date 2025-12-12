Coro infantil Nuevo Laredo y el grupo Elim Kids presentarán su programa navideño

El evento musical se llevará a cabo el 13 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Teatro Adolfo López Mateos, con entrada gratuita

La invitación está abierta para todos los que deseen acompañar a estos talentosos niños. [Cortesía]

La invitación está abierta para todos los que deseen acompañar a estos talentosos niños. [Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran entusiasmo, el ministerio infantil se prepara para un evento repleto de alegría y espíritu navideño, protagonizado por el coro infantil Nuevo Laredo.

Las y los niños ofrecerán un hermoso programa navideño preparado con dedicación y entusiasmo, compartiendo cantos y mensajes que anuncian la llegada de esta hermosa temporada.

Eduardo Garza, maestro del Coro Infantil explicó que la creación de este proyecto inició en la ciudad de Monterrey en el Magno Evento del Jubileo de Asambleas de Dios.

“Están todos invitados, es una bendición trabajar con los niños, tienen mucho talento y hemos podido ver la mano de Dios a través de este proyecto”, indicó.

“Son 16 niños prácticamente, la mitad son niñas y la mitad niños, y hemos aprendido a trabajar con ellos porque todos tienen diferentes tipos de voces”, subrayó.

“Aquí en la ciudad, son nuestros maestros de música, nuestro hermano Eduardo Garza y Rebeca Ramos, quienes han dedicado tiempo, esfuerzo y muchas ganas de que esto siga creciendo’, explicó Renata Figueroa, coordinadora Regional del Ministerio Infantil.

El evento musical se llevará a cabo el 13 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Teatro Adolfo López Mateos, con entrada gratuita.

Familias y comunidad podrán disfrutar de un momento de unión, música y celebración.