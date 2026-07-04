Salvan la vida tres personas tras incendio en Colinas del Sur

(Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web). El siniestro ocurrió la tarde de este viernes en un domicilio ubicado en el número 1145 de la calle Cerro de la Estrella.

(Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web). El siniestro ocurrió la tarde de este viernes en un domicilio ubicado en el número 1145 de la calle Cerro de la Estrella.

NUEVO LAREDO, TAM .- Antes de que el fuego se extendiera al resto del inmueble, tres personas lograron ponerse a salvo al registrarse un incendio en una vivienda de la colonia Colinas del Sur, originado por una falla eléctrica relacionada con un equipo de aire acondicionado.

El siniestro ocurrió la tarde de este viernes en un domicilio ubicado en el número 1145 de la calle Cerro de la Estrella, donde la copropietaria del inmueble, identificada como Alma, y dos familiares detectaron que las llamas consumían una habitación localizada en el segundo piso de la vivienda.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar con una unidad de ataque rápido y una máquina apagadora para contener el incendio, evitando que el fuego alcanzara otras áreas del inmueble y representara un mayor riesgo para las viviendas cercanas.

Luego de varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar completamente las llamas y realizaron una inspección para descartar riesgos adicionales. Durante la revisión, localizaron irregularidades en el medidor de energía eléctrica, las cuales fueron señaladas como la causa probable del cortocircuito que desencadenó el incendio.

Aunque el fuego provocó daños materiales de consideración en una parte de la vivienda, no se reportaron personas lesionadas, ya que los ocupantes consiguieron evacuar oportunamente antes de que el incendio se propagara.

Las autoridades reiteraron la importancia de dar mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas y revisar el estado de equipos de alto consumo, como los sistemas de aire acondicionado, con el propósito de reducir el riesgo de cortocircuitos e incendios en los hogares.