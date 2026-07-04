Miranda Niño fortalece su presencia territorial con exitosas jornadas de convivencia

Nuevo Laredo, Tam.– Reafirmando su compromiso de mantener un contacto permanente con la ciudadanía, el Lic. Jorge Miranda Niño encabezó este viernes dos jornadas de convivencia en las colonias Claudet y Voluntad y Trabajo No. 2, donde escuchó de primera mano las necesidades de los vecinos y reiteró que continuará recorriendo todos los sectores de Nuevo Laredo.

La primera actividad se realizó en la colonia Claudet, por invitación de la señora Lucila Segura, quien comentó que realizó la solicitud a través de las redes sociales de Jorge Miranda Niño y recibió una respuesta inmediata. Gracias a la organización de los vecinos, se llevó a cabo una lotería tradicional afuera de su domicilio, donde familias del sector convivieron y participaron en la entrega de diversos premios.

Durante el encuentro, los habitantes aprovecharon la oportunidad para plantear diversas necesidades de la colonia. En respuesta, Jorge Miranda Niño anunció que próximamente regresará con una Brigada Médico-Asistencial, acercando servicios gratuitos para beneficio de las familias.

Más tarde, la segunda jornada se desarrolló en la colonia Voluntad y Trabajo No. 2, donde cerca de 140 personas participaron en una convivencia encabezada por Jorge Miranda Niño, acompañado por la señora Julia Delgado y el Lic. Gustavo Quintana.

Además de la tradicional lotería y las rifas especiales, el equipo apoyó a comerciantes de la colonia mediante la compra de donas, aguas frescas, bolis y bollos, que fueron repartidos entre las niñas, niños y asistentes, fortaleciendo así el consumo local y la economía de pequeños negocios.

Los vecinos agradecieron la cercanía y disposición de Jorge Miranda Niño para atender las invitaciones ciudadanas y llevar actividades que fortalecen la convivencia familiar, al tiempo que escuchan las principales inquietudes de cada colonia.

Al concluir ambas jornadas, Jorge Miranda Niño aseguró que continuará recorriendo los distintos sectores de Nuevo Laredo durante el fin de semana, convencido de que el trabajo político debe realizarse en territorio, escuchando a la gente y construyendo soluciones junto con la ciudadanía.

“Nuestro compromiso es seguir cerca de las familias, atender sus necesidades y responder con acciones. Vamos a continuar visitando cada colonia porque el contacto directo con la gente siempre será nuestra prioridad”, expresó Jorge Miranda Niño.