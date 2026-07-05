Clausura Municipio Talleres de Danza

Decenas de alumnas y alumnos demostraron sobre el escenario el fruto de meses de dedicación, disciplina y amor por el arte. [Agencias]

Decenas de alumnas y alumnos demostraron sobre el escenario el fruto de meses de dedicación, disciplina y amor por el arte. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una emotiva presentación en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, celebró la clausura de los talleres de danza que se imparten en las Casas de Cultura, donde decenas de alumnas y alumnos demostraron sobre el escenario el fruto de meses de dedicación, disciplina y amor por el arte.

Durante el evento, familiares y asistentes disfrutaron de diversas coreografías que reflejaron el talento y el compromiso de las y los participantes, resultado del trabajo formativo que impulsa la Dirección de Arte y Cultura para acercar las expresiones artísticas a la comunidad.

El Gobierno Municipal reconoció el esfuerzo de cada estudiante y agradeció el respaldo de sus familias, cuyo acompañamiento ha sido fundamental para el desarrollo de sus habilidades. Asimismo, destacó la labor de las y los talleristas, quienes con profesionalismo y vocación contribuyen a fortalecer la formación cultural de niñas, niños, jóvenes y adultos.

A través de estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de seguir promoviendo espacios que fomenten el talento, la creatividad y el acceso a la cultura como herramientas para el desarrollo integral de las familias neolaredenses.