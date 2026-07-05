Haaland y Noruega hunden a Brasil en los octavos del Mundial

Erling Haaland, de la selección de Noruega, festeja luego de conseguir el segundo tanto ante Brasil en el encuentro de octavos de final disputado el domingo 5 de julio de 2026 en East Rutherford, NUeva Jersey (AP Foto/Frank Franklin II)

Erling Haaland, de la selección de Noruega, festeja luego de conseguir el segundo tanto ante Brasil en el encuentro de octavos de final disputado el domingo 5 de julio de 2026 en East Rutherford, NUeva Jersey (AP Foto/Frank Franklin II)

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El “Teminator” de Noruega fulminó a la pentacampeona Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Erling Haaland abrió el marcador con un feroz cabezazo a los 79 minutos y anotó el segundo gol a poco de finalizar el tiempo reglamentario, catapultando el domingo a la selección nórdica por primera vez a los cuartos de final del Mundial con una victoria por 2-1.

Neymar maquilló el resultado al ejecutar un penal en el último minuto de descuento.

Noruega se las verá contra el ganador del México-Inglaterra el próximo sábado en Miami. Brasil fue en cambio eliminado por primera vez antes de los cuartos de final desde la derrota ante la Argentina de Diego Maradona en la ronda de octavos de Italia 1990.

Firmar un doblete que lleva a su nación a una ronda inédita de los mundiales confirma la dimensión de la figura de Haaland, a sus 25 años, como estandarte de su generación.

Tras una tarde bastante quieta en Nueva Jersey, Haaland apareció en el momento decisivo. Elevándose por encima del zaguero brasilelo Gabriel Magalhães, el delantero del Manchester City metió el testarazo a centro perfecto de Andreas Schjelderup, quien había ingresado tras el descanso.

Haaland firmó su segundo tanto del duelo con un impecable zurdazo, sin que hubiera un solo brasileño marcándole cerca, para así alcanzar los siete goles y empatar al astro argentino Lionel Messi y al francés Kylian Mbappé en la tabla de artilleros del torneo.

Los goles de Haaland y la tarde inspirada del arquero Orjan Nyland destrozaron el sueño brasileño de conquistar un sexto campeonato del mundo, estirando una sequía que se remonta a 2002.

La eliminación estiró a seis la racha de derrotas consecutiva que la Seleção sufre contra rivales de Europa en la ronda de eliminación directa. La sucesión de reveses comenzó tras vencer 2-0 a Alemania en la final de Corea-Japón 2002.