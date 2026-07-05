Firman Miranda Niño y el ICEST convenio de colaboración

​Esta alianza otorgará becas académicas directas para los miembros de la asociación y sus familiares

NUEVO LAREDO, TAMPS.– Con el objetivo de impulsar el desarrollo académico y el bienestar del gremio jurídico, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo concretó la firma de un convenio de colaboración estratégica con la Universidad del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST).

​Esta alianza otorgará becas académicas directas para los miembros de la asociación y sus familiares, además de facilitar el préstamo de las instalaciones universitarias para futuras capacitaciones, talleres y actividades académicas del gremio.

​Al respecto, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño agradeció la apertura de la Dra. Viviana Guajardo Nieto, Directora del ICEST, y del Lic. Oziel Ibarra, destacando el impacto positivo del acuerdo:

​”Este convenio se traduce en beneficios reales para la economía de los hogares de nuestros agremiados.

Gracias a la excelente disposición de la Dra. Viviana Guajardo Nieto y del Lic. Oziel Ibarra, consolidamos un esquema de becas y el acceso a espacios de primer nivel para continuar con la profesionalización de la Barra”, puntualizó Miranda Niño.

​Este logro marca el inicio de una agenda de vinculación educativa que la Barra de Abogados, liderada por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, mantendrá de forma permanente para abrir más oportunidades y respaldar el crecimiento de la abogacía organizada en esta frontera.