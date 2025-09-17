Salud para todos, una realidad para Nuevo Laredo en el gobierno de Carmen Lilia Canturosas

Con la creación y fortalecimiento de 13 Clínicas UNE, se consolidó una red de atención médica cercana a la gente

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de su Primer Informe de Gobierno, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que la salud ha sido uno de los ejes prioritarios de su administración, reflejándose en acciones y programas que han transformado la vida de miles de neolaredenses.

Con la creación y fortalecimiento de 13 Clínicas UNE, se consolidó una red de atención médica cercana a la gente, que ofrece consultas generales, dentales, ginecológicas, nutrición y psicología, además del surtido de recetas a bajo costo. Estos espacios se han convertido en refugios de bienestar para más de 21 mil ciudadanos beneficiados.

“Como Presidenta Municipal, decidí entrarle sin titubeos al tema de la salud, para contribuir con el Estado y la Federación, en el cumplimiento de su responsabilidad”, afirmó en su mensaje la alcaldesa.

Asimismo, el programa “Salud en tu Hogar” ha representado un acto de solidaridad con quienes enfrentan mayores limitaciones físicas, económicas o de edad. Gracias a esta iniciativa, 439 personas han recibido atención médica hasta la puerta de su casa, confirmando el compromiso de un gobierno que se preocupa y ocupa de los más vulnerables.

De esta manera, la administración municipal reafirma que la salud no es un privilegio, sino un derecho que se atiende con sensibilidad y cercanía, colocando siempre a las familias neolaredenses en el centro de sus acciones.