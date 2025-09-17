Agradece ciudadanía a la alcaldesa por memorable Grito de Independencia en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran entusiasmo y orgullo patrio, las familias neolaredenses y visitantes disfrutaron la noche del Grito de Independencia y el magno concierto organizado por el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

La Plaza Hidalgo se convirtió en punto de encuentro de miles de asistentes que celebraron juntos la libertad y tradición mexicana, en un ambiente de música, alegría y unidad, enmarcado por la presentación de artistas de gran nivel.

Durante la velada, ciudadanos expresaron su agradecimiento a la alcaldesa por impulsar este tipo de eventos que fortalecen la identidad mexicana y fomentan la convivencia familiar.

María Victoria Martínez acompañada de su familia acudió al gran evento con la intención de disfrutar de la música de Los Invasores de Nuevo León.

“Muchas gracias presidenta por traernos estos grupos tan buenos, sabemos que está haciendo mucho por la ciudad y se lo agradecemos de corazón”.

Por su parte, Verónica Ramírez Herrera destacó la armonía del evento.

“Muy armonioso, veo muchas familias reunidas y creo que eso es lo más importante. Alcaldesa, siga trabajando así, porque es por el bien de todos”.

El ambiente de seguridad también fue motivo de reconocimiento, como señaló Javier López.

“Había mucha seguridad desde la entrada, todo sin problema. Agradecemos que se fomenten estas fiestas, porque son la raíz y la identidad de ser mexicano”.

Asimismo, Juan Carlos Cervantez expresó su satisfacción al compartir este momento con sus seres queridos y disfrutar de las melodías de María José.

“Muy bien, muy familiar. Es algo que nos permite salir de la rutina y convivir en paz. Gracias por seguir realizando más eventos como este”.

Con música, tradición y un ambiente de unidad, Nuevo Laredo vivió un Grito de Independencia inolvidable que reafirmó el orgullo de ser mexicanos y la fortaleza de una comunidad que celebra en grande sus raíces.