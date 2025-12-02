Rinde protesta la nueva Mesa Directiva de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo para el periodo 2026-2027

“Vamos a encontrar la justicia a través de la verdad, protegiendo los derechos de quienes depositan su confianza en nosotros”, sostuvo Jorge Luis Miranda Niño, presidente entrante del gremio

NUEVO LAREDO, Tam.- La Barra de Abogados de Nuevo Laredo instaló formalmente su nueva mesa directiva para el periodo 2026-2027, la cual será presidida a partir del 1 de enero de 2026 por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, quien viene a sustituir en el cargo al Lic. Sergio René Salinas Cantú.

En una ceremonia solemne, a la que asistieron abogados, invitados especiales y representantes del gremio jurídico, se destacó el compromiso de la nueva administración con la modernización institucional, la capacitación continua y la cercanía con la ciudadanía.

La planilla “Unión y Fuerza”, que fue la única en registrarse en las pasadas elecciones, también la integran:

Antonio Alonso Tapia, como vicepresidente; Edgar Netro Acuña, como secretario; Marisol González González, como tesorera, así como Alfonso Meza Rodríguez y Carlos Fernando Vara Hernández, como vocales.

UN CARGO CON ÉTICA, RESPONSABILIDAD Y VISIÓN HUMANISTA

Durante su mensaje tras rendir protesta, el nuevo presidente, Jorge Luis Miranda Niño, afirmó que asume el cargo con ética, responsabilidad y una visión profundamente humanista del ejercicio jurídico. Subrayó que presidir la Barra “más que un honor, es un deseo ferviente de ser empáticos y proyectar esta gran profesión bajo el amparo del derecho”.

Miranda Niño enfatizó que la labor del abogado suele ser incomprendida, pero su esencia radica “en encontrar la justicia a través de la verdad, protegiendo los derechos de quienes depositan su confianza en nosotros”.

Bajo esa premisa, anunció una agenda de trabajo basada en la transparencia, la integridad y el fortalecimiento colectivo.

SIETE COMPROMISOS ESENCIALES

Entre los compromisos centrales de su gestión destacó siete acciones importantes:

-Capacitación permanente para mantener a los profesionistas a la vanguardia en todas las áreas del derecho.

-Modernización de los espacios de la institución, con infraestructura funcional y herramientas tecnológicas de última generación.

-Creación de una biblioteca jurídica con acceso gratuito a libros, bases de datos digitales y recursos académicos.

-Implementación de cursos de expresión oral, orientados a mejorar la comunicación pública, la dicción y el dominio escénico.

-Conformación de un grupo de abogados expertos que ofrecerá asesoría y acompañamiento a nuevos profesionistas.

-Diseño de un espacio especializado para simulacros de audiencias, donde se practicarán juicios orales en materia penal, civil, familiar, laboral y mercantil.

-Realización de consultorías jurídicas en colonias populares, como una primera acción orientada a acercar la asesoría legal a los ciudadanos y atender problemáticas recurrentes.

El nuevo dirigente reiteró que estos proyectos serán posibles gracias a la participación de los cerca de 400 agremiados que integran la Barra de Abogados, insistiendo en que la unión interna será clave para consolidar los cambios que exige la sociedad.

UNA BARRA CERCANA A LA GENTE

“Ha llegado la hora de permanecer unidos, porque la unión genera fortaleza y la fortaleza produce los grandes cambios que nuestra sociedad exige”, expresó.

Miranda Niño aseguró que encabezará una Barra cercana a la gente, crítica frente a reformas que vulneren derechos humanos y comprometida con una práctica jurídica ética y profesional. “Reafirmamos la confianza que nos han otorgado; no les vamos a fallar”, concluyó.

El acto contó además con la presencia del Lic. Gustavo Adolfo Quintana Ríos como invitado de honor.

La Barra de Abogados de Nuevo Laredo puso a disposición de la ciudadanía el número 867 129 1931 para la atención y orientación legal.