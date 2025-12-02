Protesta Jorge Luis Miranda Niño como nuevo presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo

(Fotos: Iván Zertuche/Líder Web) La toma de protesta se realizó en conocido salón de eventos en el poniente de Nuevo Laredo.

Nuevo Laredo, Tam. – En un acto realizado ante un considerable número de abogados activos, familiares, amigos y autoridades locales, Jorge Luis Miranda Niño rindió protesta como presidente electo de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, encabezando la mesa directiva que conducirá los trabajos del organismo durante el próximo periodo 2026-2027.

Durante la ceremonia de toma de protesta, se contó con la presencia de integrantes del colectivo jurídico y de representantes de la sociedad que acudieron a felicitar a la nueva mesa directiva y atestiguar el relevo.

Dicha directiva está conformada de la siguiente manera: Antonio Alonso Tapia, Vicepresidente; Edgar Netro Acuña, Secretario; Marisol González González, Tesorera; Alfonso Meza Rodríguez, primer vocal; Carlos Fernando Vara Hernández, segundo vocal y, como Presidente, Jorge Luis Miranda Niño.

Miranda Niño presentó como ejes de trabajo la capacitación continua para los miembros de la Barra de Abogados, una mayor vinculación con instituciones educativas y la promoción de actividades que fortalezcan el ejercicio ético y actualización de la profesión. Ello en respuesta a los retos que impone la modernización del sistema jurídico nacional.

Asimismo hizo un llamado a la unidad y a la participación activa de los abogados neolaredenses en las acciones académicas y de servicio a la comunidad.

Cabe señalar que la nueva mesa directiva entrará en funciones a partir del próximo 1 de enero del 2026, siendo la fecha estimada para dar paso a esta nueva administración que ha sido elegida por unanimidad, al haberse registrado una única planilla.

La victoria de la planilla “Unión y Fuerza” se dejó ver como un proceso ampliamente respaldado por afiliados y simpatizantes, y reconocieron el trabajo del presidente saliente, cuyo relevo permitirá un nuevo ciclo de actividades y convenios con instituciones públicas y privadas, que sin duda serán de gran beneficio para todos los abogados de la ciudad.