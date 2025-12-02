El Salón de la Fama del Béisbol revela comité que evaluará a Bonds, Clemens, Valenzuela y otros

Barry Bonds, exjardinero de los Piratas de Pittsburgh, agradece al público durante una ceremonia en que ingresó al Salón de la Fama del club, el sábado 24 de agosto de 2024 (AP Foto/Barry Reeger)

COOPERSTOWN, Nueva York, EE.UU. (AP) — Ferguson Jenkins, Jim Kaat, Juan Marichal, Tony Pérez, Ozzie Smith, Alan Trammell y Robin Yount, todos miembros del Salón de la Fama del Béisbol, están entre los 16 integrantes de la era contemporánea que considerará una papeleta de ocho hombres para Cooperstown que incluye a Barry Bonds, Roger Clemens y Carlos Delgado, Fernando Valenzuela y Carlos Delgado.

Los propietarios Mark Attanasio (Cerveceros de Milwaukee) y Arte Moreno (Angelinos de Los Ángeles) también forman parte del comité que se reunirá el domingo en las reuniones de invierno en Orlando, Florida.

Se unirán a ellos cuatro exgerentes generales de equipos de las Grandes Ligas: Kim Ng, Doug Melvin, Tony Reagins y Terry Ryan. También están los periodistas Tyler Kepner y Jayson Stark de The Athletic y el historiador Steve Hirdt, informó el Salón el martes.

La presidenta del Salón, Jane Forbes Clark, será la presidenta sin derecho a voto del comité, que considera una boleta que también incluye a Don Mattingly, Dale Murphy, Jeff Kent y Gary Sheffield. La era contemporánea considera a los jugadores cuyas mayores contribuciones al deporte fueron a partir de 1980.

Cada votante puede seleccionar hasta tres candidatos, y se necesita el 75% o más de los votos para la elección. Cualquiera que sea elegido será inducido al Salón de la Fama el 26 de julio junto con los jugadores votados por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, cuya votación se anunciará el 20 de enero.

Bajo un cambio anunciado por el Salón en marzo pasado, cualquier candidato en la boleta que reciba menos de cinco votos no será elegible para la boleta de ese comité durante el próximo ciclo de tres años. Un candidato que sea eliminado, reaparezca más tarde en una boleta y nuevamente reciba menos de cinco votos sería excluido de futuras apariciones en la boleta.

Bonds y Clemens no lograron ser elegidos en 2022 en su décima y última aparición en la boleta de la BBWAA, cuando Bonds recibió 260 de 394 votos (66%) y Clemens 257 (65.2%). Sheffield recibió el 63.9% en su última votación de la BBWAA en 2024, obteniendo 246 votos y quedando a 43 de distancia.

Bonds negó haber usado conscientemente drogas para mejorar el rendimiento y Clemens sostiene que nunca usó PEDs. Sheffield dijo que no sabía que las sustancias que usó durante el entrenamiento antes de la temporada 2002 contenían esteroides.

Bonds, un jardinero que fue siete veces el premio MVP de la Liga Nacional y fue All-Star en 14 ocasiones, estableció el récord histórico de jonrones de por vida con 762 y el récord de la temporada con 73 en 2001.

Clemens, ganador de siete premios Cy Young, compiló una marca de 354-184 con una efectividad de 3.12 y 4,672 ponches, tercero detrás de Nolan Ryan (5,714) y Randy Johnson (4,875).

Valenzuela, quien falleció en octubre de 2024, recibió un apoyo del 6.2% de la BBWAA en 2003 y del 3.8% en 2004 y luego fue eliminado. Seis veces All-Star y ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 1981, el zurdo compiló una foja de 173-153 con una efectividad de 3.54 y 2,074 ponches en 17 temporadas.

Delgado obtuvo el 3.8% de los votos de la BBWAA en 2015, su primero año de elegibilidad, y quedó fuera de futuras boletas. Bateó .280 con 473 jonrones y 1,512 carreras impulsadas.

Sheffield, nueve veces All-Star y campeón de bateo de la Liga Nacional en 1992, bateó para .292 con 509 jonrones, 1,676 carreras impulsadas y 253 bases robadas. Comenzó su carrera en las Grandes Ligas como campocorto, se trasladó a la tercera base y luego al jardín.

Murphy, un jardinero siete veces All-Star que bateó .265 con 398 jonrones, 1,266 carreras impulsadas y 161 robos, estuvo en la boleta de la BBWAA 15 veces y recibió un máximo de 116 votos (23.2%) en 2000.

Mattingly recibió un máximo de 145 votos (28.2%) en la primera de 15 apariciones en la boleta de la BBWAA en 2001. Un primera base seis veces All-Star, bateó .307 con 222 jonrones y 1,099 carreras impulsadas en 14 años.

Kent obtuvo un máximo de 46.5% en la última de diez apariciones en la boleta de la BBWAA en 2023. Un segunda base cinco veces All-Star, bateó .290 con 377 jonrones y 1,518 carreras impulsadas.

En 2022, el Salón reestructuró sus comités de veteranos por tercera vez en 12 años, estableciendo paneles para considerar la era contemporánea desde 1980 en adelante, así como la era clásica. La era contemporánea del béisbol tiene boletas separadas para jugadores y otra para gerentes, ejecutivos y árbitros.

Cada comité se reúne cada tres años. Los gerentes, ejecutivos y árbitros contemporáneos serán considerados en diciembre de 2026, los candidatos de la era clásica en diciembre de 2027 y los jugadores de la era contemporánea nuevamente en diciembre de 2028.

La boleta fue determinada por el comité de visión histórica de 11 personas de la BBWAA: Adrián Burgos (Universidad de Illinois), Bob Elliott (Canadian Baseball Network), Steve Hirdt (Stats Perform), La Velle Neal (Minnesota Star Tribune), David O’Brien (The Athletic), José de Jesús Ortiz (Our Esquina Media), Jack O’Connell (BBWAA); Jim Reeves (anteriormente Fort Worth Star-Telegram); Glenn Schwarz (anteriormente San Francisco Chronicle); Susan Slusser (San Francisco Chronicle); y Mark Whicker (anteriormente Southern California News Group).

Cole Hamels, Ryan Braun y Matt Kemp están entre los 12 nuevos en la boleta de la BBWAA. Carlos Beltrán encabeza a los 15 que se mantienen después de quedar a 19 votos de distancia en la votación de 2025.