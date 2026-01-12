Rinde protesta Carmen Lilia Canturosas como integrante del Consejo de Paz y Justicia Cívica de Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tam.- En una ceremonia de alto nivel encabezada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y con la presencia de Clara Luz Flores Carrales, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, tomó protesta como integrante del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado de Tamaulipas, reafirmando el papel estratégico del municipio fronterizo en la agenda estatal y nacional de reconstrucción del tejido social.

Durante la instalación formal del Consejo, el gobernador Américo Villarreal subrayó la relevancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad para atender de raíz las causas de la violencia, en sintonía con la visión del Gobierno de México.

“Desde Tamaulipas atenderemos con toda determinación la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que hiciera expresamente a las y los gobernadores en la pasada sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública para reforzar este 2026 el rubro de atención a las causas sociales de la violencia y que habremos de sumarnos para ello. Desde estos consejos que hoy se formalizan al objetivo humanista de construir una verdadera cultura de paz que traiga a la realidad cotidiana la grandeza de los valores, así como la esencia cultural y solidaria del pueblo de México y de Tamaulipas”, expresó el mandatario estatal.

En este contexto, la presidenta municipal destacó que Nuevo Laredo es un ejemplo de que la suma de esfuerzos entre gobierno, ciudadanía, iniciativa privada y sociedad civil organizada genera resultados tangibles, al tiempo que refrendó su compromiso de seguir alineando las acciones locales con las estrategias estatales y federales.

“Gracias al trabajo coordinado con los gobiernos Federal y del Estado, hoy Nuevo Laredo vive un momento de paz social que se refleja en una ciudad dinámica, de progreso y bienestar para las familias. Desde este Consejo seguiremos impulsando políticas públicas que consoliden la tranquilidad y el desarrollo de nuestra comunidad”, señaló la alcaldesa.

El Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado de Tamaulipas tiene como objetivo establecer un espacio de diálogo intersectorial y multidisciplinario, impulsado por el Gobierno del Estado, con la participación de la iglesia, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y el sector empresarial, que actúe como órgano rector y motor de la estrategia estatal para la reconstrucción del tejido social.

La instalación de este Consejo, con la participación de las y los 43 alcaldes de Tamaulipas y sus respectivos consejos municipales, busca institucionalizar la coordinación territorial en la prevención de la violencia y consolidar los avances ya registrados en diversos municipios, fortaleciendo una visión humanista de gobierno que coloca la paz, la justicia cívica y el bienestar social en el centro de la acción pública.