Invita DIF Nuevo Laredo a inscribirse a la Escuela de Música en el ciclo enero-agosto

Nuevo Laredo, Tam.- La Escuela de Música abre el periodo de inscripciones para el ciclo de enero-agosto, con una oferta educativa gratuita dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en la formación musical.

El registro estará disponible hasta el 16 de enero, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que el inicio de clases está programado para el 19 de enero.

Las inscripciones se realizan en las instalaciones ubicadas en Eva Sámano número 1511, colonia La Fe. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 867 736 4000.

Al respecto, el director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad de formación artística y cultural gratuita.

“La Escuela de Música es un espacio abierto para todas las edades, donde se impulsa el talento y la sensibilidad artística. Invitamos a las familias de Nuevo Laredo a inscribirse y formar parte de este proyecto completamente gratuito, que busca fortalecer el desarrollo cultural de nuestra comunidad”, expresó.

La oferta académica incluye talleres de educación especial; coro infantil, juvenil y adulto; canto; violín; teclado; guitarra eléctrica y acústica; ukelele; percusión infantil; batería; flauta moderna; clarinete; saxofón; trompeta; trombón; tuba, así como la Banda Sinfónica Comunitaria de Nuevo Laredo, integrada por instrumentos de aliento y percusiones.

Entre los requisitos para la inscripción se solicita copia del acta de nacimiento, CURP, credencial de elector del padre, madre o tutor legal en caso de menores de edad, comprobante de domicilio, una fotografía tamaño infantil, además de contar con instrumento musical propio.

Las edades de ingreso varían de acuerdo con el taller seleccionado. Ukelele está dirigido a niñas y niños a partir de los 6 años; percusión infantil y la Banda Sinfónica Comunitaria (nivel principiantes) aceptan alumnos desde los 7 años; coro infantil y guitarra acústica reciben participantes a partir de los 8 años; violín, saxofón y clarinete están disponibles desde los 9 años; mientras que flauta moderna, teclado, trompeta, bugle, corno francés, barítono, trombón y tuba, en nivel principiantes, se imparten a partir de los 10 años. En el caso de batería, el ingreso es desde los 11 años, y para coro juvenil y canto, los aspirantes pueden integrarse a partir de los 12 años de edad.