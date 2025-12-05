Revela Tránsito aumento de accidentes vinculados a alcohol y velocidad

Noviembre cerró con 69 percances, siete lesionados y dos fallecidos, además de conductores fugitivos y sin licencia

El reporte oficial detalla que 12 accidentes estuvieron relacionados con exceso de velocidad, mientras que 11 ocurrieron por conductores en estado de ebriedad. [Archivo/Líder Web]

El reporte oficial detalla que 12 accidentes estuvieron relacionados con exceso de velocidad, mientras que 11 ocurrieron por conductores en estado de ebriedad. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Las conductas irresponsables al volante continúan representando un serio peligro para automovilistas y peatones en esta frontera. De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal correspondiente al mes de noviembre, los accidentes viales mostraron un repunte vinculado principalmente al consumo de alcohol y al exceso de velocidad.

Durante ese periodo se registraron 69 percances, que dejaron 7 personas lesionadas y 2 fallecidas.

El reporte oficial detalla que 12 accidentes estuvieron relacionados con exceso de velocidad, mientras que 11 ocurrieron por conductores en estado de ebriedad, lo que confirma que ambos factores siguen siendo las causas más frecuentes.

Otro punto alarmante es la falta de documentación. En 5 casos, los responsables no contaban con licencia vigente, situación que—según Tránsito Municipal—evidencia una falta de cultura vial y dificulta aplicar sanciones efectivas.

Las autoridades también alertaron sobre el incremento de conductores que abandonan sus vehículos tras provocar un choque. En cinco percances, los infractores se dieron a la fuga dejando atrás unidades de procedencia norteamericana sin placas, lo que complica su localización.

Estos comportamientos, advirtieron los oficiales, no solo representan daños materiales, sino que están costando vidas humanas.

“Lo que vemos cada mes es que muchos accidentes pudieron evitarse. Manejar bajo el efecto del alcohol o a exceso de velocidad es una decisión que pone en riesgo a todos”, declaró un oficial de Tránsito.

“Evitar la imprudencia al volante no solo previene accidentes, sino que salva vidas”, añadió.

La dependencia reiteró su llamado a la ciudadanía para respetar los límites de velocidad, usar cinturón de seguridad, contar con documentos vigentes y evitar conducir si se consumió alcohol, como medidas básicas para reducir la estadística de incidentes viales.