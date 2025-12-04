Provoca conductor choque al ignorar semáforo en transitado crucero vial

El descuido del automovilista, distraído por sus hijos, dejó daños materiales y activó la intervención de Tránsito

Agentes de Tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las sanciones aplicables. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque en el que participaron dos camionetas dejó daños materiales y movilizó a la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, luego de que un conductor no respetara la luz roja del semáforo en el crucero de Aquiles Serdán y Venustiano Carranza.

El accidente ocurrió cuando Jorge Antonio, de 38 años, manejaba una Chevrolet Traverse en compañía de su familia. De acuerdo con su declaración ante las autoridades, se distrajo momentáneamente atendiendo a sus hijos y no advirtió que el semáforo había cambiado a rojo.

Agentes de Tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las sanciones aplicables. Aunque no se reportaron personas lesionadas, ambos vehículos resultaron con considerables daños en la parte frontal.

Las autoridades reiteraron el llamado a no conducir distraído, especialmente cuando se viaja con menores a bordo, ya que unos segundos de descuido pueden derivar en accidentes de gravedad.