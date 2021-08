Reuniones propagan el Covid

NUEVO LAREDO, TAM.- Alejandro Barreiro, encargado de Servicios de Salud en la Jurisdicción Sanitaria número cinco en Nuevo Laredo, aseguró que una reunión familiar o de amigos es un factor de riesgo para la propagación de Covid-19 en la ciudad.

Recomendó a la población que, si van a tener una convivencia, que sea de manera segura, sin bajar la guardia y aplicando todas las medidas sanitarias.

“La mejor estrategia para bajar los contagios es quedarte en casa y si salen, que sea solo por necesidad y siguiendo la regla de tres: usa cubrebocas, lávate constantemente las manos y respeta el distanciamiento social”, señaló.

El doctor destacó que mucha gente cree que porque ya está vacunada ya puede organizar fiestas o reuniones familiares.

“Estamos en semáforo rojo, la situación de riesgo no ha cambiado y lo mejor es seguir protegiendo, es importante no hacer reuniones, ya habrá tiempo, lo primero es cuidar la salud”, mencionó.

Compartió las medidas extremas que se deben tomar en caso de que forzosamente se deba realizar una reunión: la reunión debe ser en el patio de la casa para que haya sana distancia; hay que estar atentos de cuidar la distancia con los niños; esto es muy importante porque a los niños se les olvida; evitar entrar a la casa, salvo que sea realmente indispensable hacerlo; lavarse las manos frecuentemente; desinfectar lo que se toque al ir al baño.

En el caso de la comida y la bebida, cada quien debe llevar lo que va a tomar y no compartirlo con nadie, como medida de higiene; en el caso de vaso, copa, cubierto o plato, asegurarse de no intercambiarlo o dejarlo abandonado, si ya no se usará, lavarlo inmediatamente; servirse en un plato lo que se va a comer, usando cubrebocas y sin tocar con las manos los alimentos.

Barreiro, hizo un llamado urgente a la población a quedarse en casa el mayor tiempo posible, reforzar las medidas preventivas tanto en el hogar como en los espacios públicos y extremar precauciones con los más vulnerables ante el aumento de contagios de Covid-19.