Exhortan a no exponer a los menores especiales

Es importante que los padres de familia a no expongan a los niños en la calle, ya que tampoco están exentos a contraer el virus. [Perla Martínez / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM. – Alma Rosa Luján, presidenta del Centro Educativo y de Rehabilitación A.C (CERAC) en Nuevo Laredo pidió a los padres y madres de familia a no exponer innecesariamente a las niñas y niños a un contagio, principalmente a los menores especiales, por lo que es importante que permanezcan en casa y atendiendo todas las medidas de prevención, a menos que sea estrictamente necesario.

Señaló que es importante que los padres de familia no expongan a los niños en la calle, ya que tampoco están exentos a contraer el virus.

“Es importante que extremen precauciones, que no salgan, si no es necesario, el más alto índice de la pandemia de la tercera ola se pronostica que va a estar a finales de agosto, ahorita estamos en la etapa más crítica, el Covid, está dejando a muchas familias sin sus seres queridos y queremos que no sea por una negligencia que pudo haberse evitado”, manifestó.

Exhortó a la población en general que al salir a un espacio público se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol.

“Nuestros niños especiales son muy inquietos, yo les recomiendo a las personas que cuando salgan a la calle los traigan con doble cubrebocas por la situación de semáforo rojo que estamos viviendo, les pedimos que no los expongan, las personas vacunadas se están infectando y eso es exponer a los niños”, subrayó Luján.

Cabe señalar, que el estado de Tamaulipas es uno de los más golpeados por el covid-19, al punto de que ni los menores se han salvado, en donde pequeños han fallecido por complicaciones de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, los fallecimientos se han registrado en los municipios de Altamira, Tampico, Valle Hermoso, Reynosa y Matamoros.