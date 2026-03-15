Reúne Bazar Primavera a familias y emprendedores

Nuevo Laredo, Tam.- Con un ambiente lleno de alegría, color y convivencia familiar, el Gobierno Municipal llevó a cabo con gran éxito el Bazar edición Primavera en la Plaza de la Mujer, un espacio que reunió a emprendedores locales, artistas y a decenas de familias que acudieron para disfrutar de una jornada especial.

Durante el evento, las y los asistentes recorrieron los distintos stands instalados por emprendedores de la ciudad, quienes ofrecieron una gran variedad de productos únicos, artículos artesanales y deliciosos antojitos que fueron bien recibidos por el público.

Además de la exposición de productos, las familias disfrutaron de un agradable ambiente acompañado por la presentación de artistas locales, quienes con su talento amenizaron la jornada y brindaron momentos de entretenimiento para chicos y grandes.

El Bazar Primavera forma parte de los programas impulsados por el Gobierno Municipal para fortalecer la economía local, promover el emprendimiento y generar espacios de convivencia que fomenten la participación de la comunidad.

Autoridades municipales agradecieron a cada uno de los expositores por su entusiasmo y participación, así como a todas las personas que acudieron y hicieron posible este encuentro que celebró la creatividad, el talento y la unión de las familias neolaredenses