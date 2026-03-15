Interesa a más de 400 familias Bloquera Municipal

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas destacó que este programa brinda acompañamiento integral a las familias, desde la asesoría técnica hasta la gestión de permisos y el acceso a materiales a bajo costo, con prioridad para quienes más lo necesitan.

Actualmente, más de 400 personas se han registrado como interesadas en adquirir bloques y materiales para mejorar sus viviendas.

De este grupo, ya se trabaja directamente con 21 familias cuyos hogares serán visitados por personal técnico para evaluar el tipo de obra que desean realizar y calcular la cantidad de materiales necesarios.

“Estamos acompañando a las familias desde el inicio del proceso. No solamente se trata de entregar bloques, sino de brindar asesoría profesional para que las obras se hagan correctamente; personal capacitado visita las viviendas, revisan dónde se construirá la barda o el cuarto adicional y ayudan a calcular materiales como cemento, arena, varilla y cimentación para que cada proyecto sea seguro y funcional”, explicó la alcaldesa.

La presidenta municipal agregó que, además de la asesoría técnica, el gobierno facilita la gestión del permiso de construcción y ofrece a los beneficiarios un esquema de ahorro para que puedan adquirir los materiales poco a poco.

“Contamos con un programa de ahorro donde las familias pueden ir depositando lo que esté a su alcance; cuando reúnen lo necesario para iniciar su obra, el material se les entrega”, señaló.

Como parte de esta estrategia, la bloquera municipal instalada en Reservas Territoriales ya cuenta con cerca de 5 mil bloques producidos. Actualmente se fabrican alrededor de 400 bloques por turno, con la posibilidad de aumentar la producción conforme crezca la demanda.

La alcaldesa adelantó que el Gobierno Municipal analiza la instalación de más puntos de producción en otras colonias o fraccionamientos, con el objetivo de acercar este beneficio a más familias.