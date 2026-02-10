El Dólar
Compra:
$17.10
Venta:
$18.10
EN VIVO

Reúne Bazar de San Valentín municipal a familias neolaredenses

E impulsa la economía local

La administración municipal refrenda su compromiso de seguir promoviendo eventos que fomenten la convivencia familiar y el crecimiento de los pequeños negocios. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con una gran asistencia y un ambiente familiar, el Bazar de San Valentín organizado por el Gobierno Municipal concluyó con éxito, convirtiéndose en un punto de encuentro para cientos de familias que acudieron a disfrutar de una tarde llena de convivencia, compras y sabores.

Durante el evento, las y los asistentes encontraron una amplia variedad de opciones para celebrar la temporada del Amor y la Amistad, como ropa, accesorios, joyería, juguetes, manualidades, regalos alusivos a San Valentín y libros, lo que permitió apoyar directamente a emprendedores y comerciantes locales.

Además, el bazar ofreció una atractiva oferta gastronómica que deleitó a los visitantes, quienes pudieron degustar postres, café, antojitos mexicanos y otros productos preparados, haciendo del recorrido una experiencia completa para toda la familia.

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de actividades no solo impulsan la economía local, sino que también fortalecen el tejido social al generar espacios de esparcimiento, consumo responsable y apoyo al talento emprendedor de la ciudad.

Con acciones como esta, la administración municipal refrenda su compromiso de seguir promoviendo eventos que fomenten la convivencia familiar y el crecimiento de los pequeños negocios.

Amplía INMUJER agenda de actividades para el empoderamiento de las féminas
Impulsa Municipio Consejos Sociales de Participación (CSP)

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.