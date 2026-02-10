Reúne Bazar de San Valentín municipal a familias neolaredenses

Nuevo Laredo, Tam.- Con una gran asistencia y un ambiente familiar, el Bazar de San Valentín organizado por el Gobierno Municipal concluyó con éxito, convirtiéndose en un punto de encuentro para cientos de familias que acudieron a disfrutar de una tarde llena de convivencia, compras y sabores.

Durante el evento, las y los asistentes encontraron una amplia variedad de opciones para celebrar la temporada del Amor y la Amistad, como ropa, accesorios, joyería, juguetes, manualidades, regalos alusivos a San Valentín y libros, lo que permitió apoyar directamente a emprendedores y comerciantes locales.

Además, el bazar ofreció una atractiva oferta gastronómica que deleitó a los visitantes, quienes pudieron degustar postres, café, antojitos mexicanos y otros productos preparados, haciendo del recorrido una experiencia completa para toda la familia.

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de actividades no solo impulsan la economía local, sino que también fortalecen el tejido social al generar espacios de esparcimiento, consumo responsable y apoyo al talento emprendedor de la ciudad.

Con acciones como esta, la administración municipal refrenda su compromiso de seguir promoviendo eventos que fomenten la convivencia familiar y el crecimiento de los pequeños negocios.