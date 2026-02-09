Abre Municipio convocatoria del programa Piso Firme 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Para cientos de familias neolaredenses, contar con un hogar más saludable y digno será una realidad gracias a la apertura de la convocatoria del programa social “Piso Firme 2026”, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el cual permitirá sustituir pisos de tierra por pisos de concreto en viviendas de zonas de atención prioritaria, mejorando de manera directa su calidad de vida y bienestar.

LA alcaldesa, explicó que se destinarán 5 millones de pesos para beneficiar a 270 familias con este programa tiene como objetivo sustituir pisos de tierra por pisos de concreto de hasta 3×3 metros, lo que representa una mejora sustancial en las condiciones de salud, seguridad y bienestar dentro de los hogares, al reducir riesgos sanitarios y elevar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

“Con Piso Firme seguimos trabajando para que cada familia viva con dignidad. Cambiar un piso de tierra por uno de concreto no es sólo una mejora material, es una acción que impacta directamente en la salud, la seguridad y el futuro de nuestros hogares.”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Este programa busca aumentar la calidad de vida para mejorar la salud al eliminar pisos de tierra y prevenir enfermedades.

La convocatoria es para los habitantes de zonas de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad a participar en la selección de beneficiarios del programa Piso Firme.

Los requisitos son solicitud de ingreso al Programa Social, INE vigente del solicitante (copia), CURP en formato actualizado (copia), recibo de agua vigente (copia), fotografía del frente de la vivienda (tamaño 6×4 pulgadas), número telefónico de contacto, contar con paredes de material sólido (block, ladrillo, etc.), documento que acredite la propiedad legal (título de propiedad o promesa de compraventa), recibo de predial vigente y que la vivienda se encuentre habitada actualmente.

La recepción de documentos se realizará en la Secretaría de Bienestar Social, ubicada en Maclovio Herrera S/N, Fraccionamiento Ojo Caliente, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Posteriormente la Dirección de Programas Federales analizará la información y determinará a los beneficiarios de acuerdo con el cumplimiento de requisitos y la disponibilidad presupuestal. Los resultados se notificarán vía telefónica a los solicitantes.

Con acciones como “Piso Firme 2026”, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo construirá una ciudad más justa, saludable y con hogares dignos para todas y todos.