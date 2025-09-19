El Dólar
Compra:
$17.40
Venta:
$18.60
EN VIVO

Resulta motociclista gravemente herido en choque con automóvil

Salvador, de 29 años, fue trasladado de urgencia a un hospital tras impactar su motocicleta contra un Malibú en el cruce de Héroe de Nacataz y Lerdo de Tejada

Agentes de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista resultó gravemente lesionado tras impactarse contra un automóvil en un crucero del fraccionamiento Ojo Caliente, en esta frontera.

El accidente ocurrió en la intersección de Héroe de Nacataz y Lerdo de Tejada, lo que provocó la movilización inmediata de equipos de emergencia y autoridades de tránsito.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron en el lugar a Salvador, de 29 años, quien fue encontrado tendido en el pavimento con lesiones de consideración. Posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

El percance involucró la motocicleta de Salvador y un automóvil Chevrolet Malibú. Tras el impacto, el vehículo terminó proyectado contra la pared de una notaría pública cercana.

De acuerdo con los informes preliminares, el motociclista circulaba de oriente a poniente por Héroe de Nacataz. Al llegar a la intersección con Lerdo de Tejada, se impactó contra el costado delantero del Malibú, conducido por Carlos, quien viajaba acompañado de su novia.

El conductor declaró que avanzaba de sur a norte por Lerdo de Tejada y que, al aproximarse al semáforo, la luz cambió de verde a amarilla, momento en el que ocurrió la colisión.

Agentes de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Liga de Quito vence 2-0 a Sao Paulo y toma ventaja en cuartos de Libertadores

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.