Resulta motociclista gravemente herido en choque con automóvil

Salvador, de 29 años, fue trasladado de urgencia a un hospital tras impactar su motocicleta contra un Malibú en el cruce de Héroe de Nacataz y Lerdo de Tejada

Agentes de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista resultó gravemente lesionado tras impactarse contra un automóvil en un crucero del fraccionamiento Ojo Caliente, en esta frontera.

El accidente ocurrió en la intersección de Héroe de Nacataz y Lerdo de Tejada, lo que provocó la movilización inmediata de equipos de emergencia y autoridades de tránsito.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron en el lugar a Salvador, de 29 años, quien fue encontrado tendido en el pavimento con lesiones de consideración. Posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

El percance involucró la motocicleta de Salvador y un automóvil Chevrolet Malibú. Tras el impacto, el vehículo terminó proyectado contra la pared de una notaría pública cercana.

De acuerdo con los informes preliminares, el motociclista circulaba de oriente a poniente por Héroe de Nacataz. Al llegar a la intersección con Lerdo de Tejada, se impactó contra el costado delantero del Malibú, conducido por Carlos, quien viajaba acompañado de su novia.

El conductor declaró que avanzaba de sur a norte por Lerdo de Tejada y que, al aproximarse al semáforo, la luz cambió de verde a amarilla, momento en el que ocurrió la colisión.

