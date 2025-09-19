Llega cápsula Cygnus a la Estación Espacial tras fallo de motor y retraso

La nave S.S. Willie McCool entregó 5.000 kilos de suministros, experimentos y equipos a la tripulación, después de corregir un problema de software en su ascenso

Imagen entregada por la NASA, que muestra a la cápsula de carga de Northrop Grumman llegando a la Estación Espacial Internacional el 18 de septiembre del 2025. (NASA via AP)

CABO CAÑAVERAL, Florida.- Una nave de suministros llegó a la Estación Espacial Internacional el jueves después de un retraso de un día debido a un apagado prematuro del motor.

Los astronautas utilizaron el brazo robótico de la estación espacial para capturar la cápsula Cygnus de Northrop Grumman desde la órbita mientras sobrevolaban África.

El envío de 5.000 kilogramos (11.000 libras) debería haber llegado a la estación espacial el miércoles, tres días después de despegar de Florida. Pero cuando la cápsula intentó ascender más, su motor principal se apagó demasiado pronto. Los ingenieros rastrearon el problema hasta una configuración de software excesivamente conservadora.

Este es el primer vuelo de la versión extra grande del Cygnus, que está cargada con alimentos, experimentos científicos y equipos para el inodoro de la estación espacial y otros sistemas. La NASA tiene contratos con Northrop Grumman, así como con SpaceX, para mantener bien abastecido el laboratorio en órbita. Rusia también envía suministros, y Japón está a punto de reanudar las entregas también.

Northrop Grumman nombró a su última cápsula S.S. Willie McCool en honor al piloto del fatídico vuelo del transbordador espacial Columbia en 2003.