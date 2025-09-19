Flamengo supera 2-1 a Estudiantes y toma ventaja en cuartos de Libertadores

Goles tempraneros de Pedro y Guillermo Varela dieron triunfo al Mengao, pese al descuento final de Guido Carrillo y la polémica expulsión de Gonzalo Plata

Lucas Alario, de Estudiantes de Argentina, se lamenta durante la derrota ante Flamengo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el jueves 18 de septiembre de 2025, en Río de Janeiro (AP Foto/Bruna Prado)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una exhibición de juego ofensivo en el primer tiempo y un exceso de relajación en la segunda parte, Flamengo venció el jueves 2-1 a Estudiantes de La Plata en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo carioca, que busca su cuarto título del torneo tras conquistarlo en 1981, 2019 y 2022, se impuso con los goles de Pedro a los 15 segundos y Guillermo Varela a los nueve minutos.

Estudiantes reaccionó en los instantes finales, sobre todo a partir de la expulsión de Gonzalo Plata a los 82 minutos, y descontó en el tiempo agregado con el tanto de Guido Carrillo.

Plata vio la segunda tarjeta amarilla en la disputa del balón con Facundo Rodríguez, una acción que fue considerada infracción por el árbitro colombiano Andrés Rojas.

“Nos vamos muy dolidos”, se quejó Samu Lino, extremo del Mengao. “Los errores nos perjudicaron muchísimo. El gol que marcaron fue en gran medida consecuencia del arbitraje. Y la expulsión fue sin sentido”.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales con el vencedor de la eliminatoria entre los argentinos Racing Club y Vélez Sarsfield, que tiene en ventaja 1-0 a la Academia.

Por el otro lado del cuadro, Liga de Quito venció 2-0 a Sao Paulo en el primer turno. Mientras, Palmeiras tomó ventaja el miércoles 2-1 contra River Plate.

Los encuentros de vuelta de la ronda de los ocho mejores se jugarán la próxima semana.

Las semifinales de la Libertadores se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, mientras que la final se realizará el 29 de noviembre en Lima.

En el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Flamengo abrió el marcador con la rápida anotación de Pedro, que anotó en la primera acción del encuentro con un remate rasante dentro del área tras una asistencia de Plata.

La diana de Pedro fue la segunda más tempranera en las fases eliminatorias del certamen, tras la de Kaio Jorge para Santos a los 11 segundos del choque contra Gremio por cuartos de final en 2020.

Antes de los 10 minutos, el Mengao dio otra alegría a sus hinchas con el gol del lateral Varela, quien finalizó de volea al recibir un centro de Ayrton Lucas desde la izquierda.

A los 20, el arquero de los visitantes Fernando Muslera evitó otra caída de su valla al imponerse en un mano a mano contra Pedro.

Estudiantes, tetracampeón de la Libertadores, logró tomarse un respiro desde el ecuador del primer tiempo, pero no consiguió generar peligro ante la defensa de los anfitriones.

“Da bronca empezar de esa manera, hay que cambiarlo. Queda la serie abierta para la vuelta, llevarlos a casa es otra cosa”, comentó el arquero uruguayo del Pincha, Fernando Muslera.

En el período complementario, Flamengo siguió controlando la posesión, pero con menos rapidez y se dedicó a sostener el resultado.

La expulsión de Plata a ocho minutos del final del tiempo reglamentario alentó a Estudiantes, que anotó a los 91 a través de Carrillo, que aprovechó un rebote dentro del área para batir a Agustín Rossi con un remate cruzado.

“No puede pasar lo que pasó hoy en el primer tiempo. En el segundo merecimos y pudimos dejar la serie abierta”, sostuvo Carrillo.

Tras el final del partido, la afición de Flamengo expresó su descontento hacia los jueces por la polémica expulsión de Plata.

Liga de Quito ahoga en la altura a Sao Paulo

Tras eliminar al campeón Botafogo, Liga de Quito ratificó su dominio ante los equipos brasileños al vencer 2-0 a Sao Paulo.

Los goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada le permitieron al único equipo ecuatoriano que ha alzado el trofeo de la competición sudamericana (2008) tomar ventaja antes de afrontar el compromiso de vuelta en Brasil.

Liga de Quito se adelantó a los 15 minutos tras una diagonal hacia el área del carrilero Ramírez, quien definió de primera ante el arquero Rafael tras recibir un pase largo del zaguero Gian Franco Allala.

Después de adelantarse, el conjunto dirigido por el brasileño Tiago Nunes controló el partido en la etapa inicial e intentó desgastar a su rival, menos acostumbrado a soportar los efectos de los 2.850 metros de altitud de la capital ecuatoriana.

En el segundo tiempo, Sao Paulo adelantó sus líneas en busca del empate y consiguió su primer remate al arco a los 56 minutos en un intento de Luciano, que tapó el portero de los locales Gonzalo Valle.

A los 73, un potente remate de Marcos Antonio volvió a poner a prueba los reflejos de Valle, que protegió su portería con un despeje por encima del travesaño.

Cuando mejor estaba Sao Paulo, llegó el segundo grito de Liga de Quito, que aprovechó un error en la salida de Pablo Maia para ampliar la diferencia. Tras la recuperación, Michael Estrada marcó a los 78 con un tiro colocado, luego de una rápida combinación entre Lisandro Alzugaray y Ramírez.

Estrada había ingresado siete minutos antes en sustitución de Alejandro Cabeza, que abandonó la cancha por una lesión en un hombro.

A los 87, Valle completó su buena actuación al defender un mano a mano contra el delantero Ferreira.