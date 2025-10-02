Resulta ileso estudiante tras aparatosa volcadura en bulevar Municipio Libre

El joven perdió el control de su vehículo en una curva; paramédicos confirmaron que no presentó lesiones y solo hubo daños materiales

El vehículo terminó con las llantas hacia arriba y con severos daños en la carrocería. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El vehículo terminó con las llantas hacia arriba y con severos daños en la carrocería. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven estudiante resultó ileso tras sufrir una aparatosa volcadura en el Bulevar Municipio Libre, a la altura del fraccionamiento Villas del Sol, al poniente de Nuevo Laredo.

El accidente ocurrió cuando Erick, conductor de un automóvil Dodge Avenger, circulaba de oriente a poniente y perdió el control de la unidad, lo que provocó que se saliera del camino.

El vehículo terminó con las llantas hacia arriba y con severos daños en la carrocería, sin embargo, el muchacho salió por su propio pie y sin presentar lesiones.

“Salí de la escuela y me dirigía a mi domicilio en la colonia Los Olivos, pero en la curva me salí del camino para volcarme”, declaró el estudiante a las autoridades.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para revisar al conductor y confirmar que no requería traslado hospitalario.

La unidad siniestrada fue remolcada por una grúa, mientras agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad elaboraron el reporte correspondiente del percance.