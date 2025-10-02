Inicia DIF Nuevo Laredo campaña de mastografías gratuitas durante octubre

Con la finalidad de apoyar a mujeres en situación vulnerable y contribuir a la detección temprana del cáncer de mama

NUEVO LAREDO, TAM.- Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de las acciones de prevención y cuidado de la salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo puso en marcha la campaña de mastografías gratuitas durante todo octubre, con la finalidad de apoyar a mujeres en situación vulnerable y contribuir a la detección temprana del cáncer de mama.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, resaltó que gracias al respaldo de la presidenta municipal y siguiendo las instrucciones de la presidenta del Patronato del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, se fortalece la atención a la salud de las mujeres, brindando servicios médicos de calidad de manera gratuita.

“Con esta campaña reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a las mujeres en lo más importante: su salud. Detectar a tiempo el cáncer de mama puede marcar la diferencia, y en el DIF Nuevo Laredo trabajamos para que este beneficio llegue a quienes más lo necesitan”, expresó.

La campaña está dirigida a mujeres a partir de los 40 años, mientras que quienes tengan menos de 35 o más de 70 deberán presentar una indicación médica para acceder al estudio. El proceso inicia en el área de Trabajo Social del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), donde se realiza un estudio socioeconómico. Para este trámite se requiere presentar CURP, credencial de INE vigente y comprobante de domicilio reciente.

Las interesadas deben programar su cita al teléfono 867 150 40 00, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En la fecha asignada, las pacientes deberán acudir con axilas y pecho limpios, sin uso de desodorante, crema, talco, loción o cualquier otro producto en la zona a examinar.

Las mastografías se realizan en el Centro de Radiología del DIF, ubicado en las instalaciones del CRI, en Jaumave #6970, colonia La Fe.

Con esta campaña preventiva que ya se encuentra en operación, el DIF Nuevo Laredo reitera su compromiso de proteger la salud de las mujeres, reforzar la lucha contra el cáncer de mama y seguir tocando corazones con acciones que salvan vidas.