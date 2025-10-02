Aparatoso accidente en Municipio Libre deja tres mujeres lesionadas

El percance ocurrió al invadir un carril contrario; cuerpos de emergencia atendieron a las víctimas y Tránsito realizó el peritaje correspondiente

El percance ocurrió a la altura de los fraccionamientos Villas del Sol y Santa Elena. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vehicular registrado en el Bulevar Municipio Libre, al poniente de esta frontera, dejó como saldo tres mujeres lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió a la altura de los fraccionamientos Villas del Sol y Santa Elena, cuando el conductor de un automóvil perdió el control de su unidad e invadió el carril contrario.

De acuerdo con el reporte preliminar, Hernán, operador de un vehículo Chevrolet, circulaba de poniente a oriente cuando al tomar una curva se desvió hacia el otro carril, siendo impactado en el costado por un Dodge Caliber manejado por Margarita.

Entre las personas lesionadas se encuentra Laura Edith, de 41 años, esposa del conductor del Chevrolet, quien fue atendida por paramédicos de Ariana Medic y trasladada a un hospital para su valoración médica.

La conductora del Dodge Caliber y su acompañante también resultaron heridas; ambas recibieron atención en el lugar por personal de Protección Civil y posteriormente fueron llevadas a un hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente y se encargaron de dar vialidad en la zona, ya que los vehículos involucrados y las unidades de emergencia bloquearon momentáneamente la circulación.