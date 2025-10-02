Se registra accidente de tractocamión en kilómetro 168 de autopista nacional

La unidad pesada salió del camino durante la madrugada; cuerpos de emergencia acudieron al lugar sin localizar al operador responsable

Testigos señalaron que el operador del tractocamión se dio a la fuga tras el percance. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente se registró la madrugada de este miércoles en el kilómetro 168 de la autopista de la Carretera Nacional, en dirección de sur a norte, cuando un tractocamión salió del camino de manera intempestiva.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad terminó fuera de la carpeta asfáltica, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

Al lugar acudieron paramédicos de “Bomberos de Rescate”, quienes revisaron la zona para descartar riesgos y verificar si había personas lesionadas, aunque no se encontraron ocupantes en el sitio.

Testigos señalaron que el operador del tractocamión se dio a la fuga tras el percance, dejando la unidad abandonada a un costado de la autopista.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, arribaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y resguardar la zona, evitando un mayor riesgo para los automovilistas.

Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para dar con el paradero del conductor y esclarecer las causas que provocaron la salida de camino del vehículo de carga.