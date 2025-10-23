Responden pasajeros a la ruta Viveros-Victoria

Recientemente se reactivó y ha tenido buenos resultados, afirma el delegado de Transporte

Nuevo Laredo, Tam.– La ruta de transporte público Viveros-Victoria, reactivada recientemente, ha mostrado resultados positivos en la venta de pasajes y en la respuesta de los usuarios, informó el delegado de Transporte en Nuevo Laredo, Gilberto Martínez Árcega.

Tan sólo en la primera semana de operaciones, creció considerablemente el número de pasajeros. En el primer día hubo 48 usuarios pero después 98, gracias a una mayor promoción del servicio colectivo.

Martínez Arcega destacó que la difusión también contó con el apoyo del gobierno municipal, tanto así que llegaron a un máximo de 120 pasajes vendidos en un solo día, lo que habla de que está bien este recorrido.

El delegado explicó que, aunque por ahora solo opera una unidad con capacidad para 20 a 22 pasajeros, se analiza la posibilidad de agregar otra más en función de la demanda.

“Vamos a seguir monitoreándola para ver qué tan redituable sería meter una unidad más. Lo único que sí te puedo decir es que esta unidad da el doble de vueltas que un camión normal. En vez de dar de 8 a 10 vueltas da un promedio de 16 vueltas diarias”, concluyó.