Invitan al Bazar de Halloween en la Plaza Zaragoza

La cita es este sábado 25 de octubre en la Plaza Zaragoza, a partir de las 5:00 de la tarde y hasta las 10:00 de la noche. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social, invita a toda la ciudadanía a disfrutar del Bazar de Halloween, un evento lleno de color, creatividad y espíritu de temporada que reunirá a emprendedores locales y familias en un ambiente festivo.

La cita es este sábado 25 de octubre en la Plaza Zaragoza, a partir de las 5:00 de la tarde y hasta las 10:00 de la noche, donde los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de artículos para completar su disfraz, darle el toque final a su decoración o simplemente disfrutar de una tarde diferente apoyando al comercio local.

Además de la vendimia, el evento contará con el Concurso de Disfraces del Bazar Halloween, una divertida actividad en la que se invita a niñas, niños, jóvenes, adultos y también a sus mascotas a mostrar toda su creatividad. Habrá premios para los tres primeros lugares en cada categoría, tanto individual como de mascota.

La Secretaría de Bienestar Social invita a la comunidad a inscribirse, participar y dejar que su disfraz sea el protagonista de la noche, en una jornada pensada para promover la convivencia familiar, el talento local y el entusiasmo propio de esta temporada.