Responde la gente y frenan el dengue

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante las intensas acciones de descacharrización, fumigación y abatización, así como el apoyo de la ciudadanía de mantener sus patios limpios, se ha logrado evitar casos de dengue entre los habitantes de Nuevo Laredo.

El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. No se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. (Aedes aegypti).

El director de Salud, Alejandro Cervantes, mencionó que el programa de Descacharrización, Fumigación y Abatización que se implementó desde el año pasado han sido medidas importantes para el control del dengue.

“Afortunadamente no hemos tenido ningún caso positivo en el año, de hecho hemos continuado con las fumigaciones, no hemos parado desde el brote que tuvimos el año pasado y se ve reflejado en los números, no tenemos casos positivos y tuvimos 11 sospechosos en lo que va del año, hicimos los cercos sanitarios correspondientes y está bajo control”, indicó.

Recalcó que es importante que la ciudadanía participe con el aseo de sus patios, voltear todo objeto que pueda acumular agua, el uso de abate y aprovechar las campañas de Descacharrización.

Alejandro Cervantes recordó que el personal del departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria pasa a los domicilios a entregar el abate de manera gratuita, son 5 gramos que se disuelven por cada 200 litros de agua y no es tóxico.

Además, agregó que si se detectan casos de dengue, el personal de la Jurisdicción y de la Dirección de Salud realizan un cerco sanitario donde se toman las medidas necesarias, como la fumigación para impedir la propagación del mosquito transmisor de esta enfermedad.

FIEBRE Y VÓMITO

Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones y los músculos, vómitos y sarpullido. Algunas veces, el dengue se convierte en fiebre hemorrágica por dengue, que causa sangrado en la nariz, las encías o debajo de la piel. También puede convertirse en síndrome de shock por dengue que causa sangrado masivo y shock. Estas formas de dengue ponen la vida en peligro. No hay un tratamiento específico. La mayoría de las personas con dengue se recupera en unas dos semanas. Hasta entonces, beber abundantes líquidos, reposar y tomar medicamentos contra la fiebre que no sean aspirina puede ayudar. Las personas con las formas más peligrosas de dengue generalmente necesitan ir al hospital y recibir líquidos.