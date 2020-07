Respalda oposición solicitud de nuevo pacto fiscal

T-MEC no será suficiente para la recuperación económica si el Gobierno federal no restaura la confianza de los sectores productivos, señalan

CIUDAD DE MÉXICO.- El PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron la solicitud de 12 Gobernadores de un nuevo pacto fiscal para que el T-MEC beneficie de manera más equitativa a todos los estados y los ayude a enfrentar emergencias como el Covid-19 y a recuperarse.

Los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; del PRD, Ángel Ávila, y de MC, Clemente Castañeda, consideraron que un mejor reparto del presupuesto ayudará a las entidades a combatir los problemas sin endeudarse.

No obstante, reconocieron que por sí solo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá no será suficiente para la recuperación económica si el Gobierno federal no restaura la confianza de los sectores productivos.

“(Un nuevo pacto fiscal) permitirá que los estados no tengan que continuar accediendo a créditos que comprometen las finanzas públicas a futuro”, dijo Moreno.

“Por ejemplo, los Gobiernos locales han adquirido deuda por 54 mil 807 millones de pesos en 54 préstamos distintos, de acuerdo con datos de la SHCP. De estos, 30 mil 837 millones de pesos tienen el objetivo de cubrir insuficiencias de liquidez”.

Un nuevo pacto fiscal ha sido una demanda histórica para dar más autonomía a estados y municipios, añadió.

Por otro lado, el dirigente del PRD consideró que los estados deben tener más responsabilidades y mayores beneficios del cobro de impuesto.

Ávila acusó que el Gobierno de López Obrador ha centralizado todavía más el reparto del presupuesto.

“Hoy más que nunca es necesario un nuevo pacto fiscal no sólo por la entrada en vigor del T-MEC, sino también por las emergencias sanitarias, pues con el Covid ha quedado claro que los estados no tienen la suficiente capacidad para enfrentarlo y cuando el Gobierno federal no quiere apoyarlos hay un gran cuello de botella”, indicó.

“El Gobierno de López Obrador ha centralizado las finanzas públicas, ha sido muy poco solidario a la hora de entregar recursos extraordinarios a los estados que lo necesitan, ya se terminó la mitad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que eran casi 300 mil millones de pesos, y sigue teniendo un gran déficit fiscal”.

Castañeda, de MC, afirmó que el T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio, impulsará la recuperación económica, pero esto no será suficiente si la Administración de López Obrador no reconstruye la confianza con los sectores productivos y socios comerciales, y no trabaja por un federalismo cooperativo y responsable.

“El Gobierno debe poner de su parte y mostrar voluntad para recomponer la economía”, indicó.

“Igualmente, los Gobiernos estatales deben asumir su responsabilidad en generar certidumbre. Qué bueno que distintos Gobernadores busquen sacar provecho del T-MEC, en las capacidades locales se encuentran nuestras mayores fortalezas económicas. Revalorar el federalismo pasa por reconocer el aporte de nuestras economías locales”.

Los Mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas, del PAN; de Coahuila, Colima y San Luis Potosí, del PRI; el de Jalisco, de MC, y Michoacán, del PRD, así como el de Nuevo León, sin partido, pidieron ayer un nuevo federalismo basado en el establecimiento de un nuevo pacto fiscal para que el T-MEC beneficie de mejor forma a sus economías locales.

“Este nuevo federalismo permitirá aprovechar al máximo las oportunidades de la entrada en vigor del T-MEC, acelerar la recuperación económica del País, fortalecer las finanzas públicas y promover la inversión público-privada en infraestructura y en servicios públicos”, expresaron en un comunicado conjunto.