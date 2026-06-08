Respalda Carmen Lilia Canturosas visión energética del gobernador Américo Villarreal

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal respaldó la visión de desarrollo energético impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, al destacar que el fortalecimiento de este sector estratégico representa una oportunidad histórica para consolidar el crecimiento económico, industrial y social de Tamaulipas.

Durante su asistencia a la ceremonia de Honores a la Bandera celebrada en Ciudad Victoria, la alcaldesa reconoció el liderazgo del mandatario estatal para posicionar a Tamaulipas como referente nacional en materia energética, mediante proyectos que fortalecen la generación eléctrica, impulsan las energías renovables y promueven nuevas inversiones para el bienestar de las familias tamaulipecas.

Canturosas Villarreal destacó que la visión planteada por el gobernador coincide con los principios de desarrollo con bienestar que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al aprovechar las fortalezas estratégicas de la entidad para generar prosperidad compartida y mayores oportunidades para todas y todos.

“Compartimos plenamente la visión de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya de consolidar a Tamaulipas como líder energético nacional. El desarrollo de este sector fortalece nuestra competitividad, atrae inversiones y genera condiciones para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para las familias”, señaló.

La alcaldesa resaltó que Nuevo Laredo desempeña un papel fundamental dentro de esta estrategia, al ser el principal puerto terrestre de América Latina y uno de los motores económicos más importantes del país, características que lo convierten en un punto clave para el desarrollo industrial, logístico y comercial vinculado al crecimiento energético de Tamaulipas.

Reconoció los avances dados a conocer por el gobernador en materia de generación de energía, infraestructura eléctrica, energías renovables y nuevos proyectos de inversión, los cuales fortalecen la posición de Tamaulipas como un estado estratégico para el futuro energético de México.

La alcaldesa subrayó que la transformación que vive Tamaulipas es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal, encabezados por Américo Villarreal Anaya y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han impulsado políticas orientadas a recuperar la soberanía energética y aprovechar el potencial productivo de las regiones para generar desarrollo con justicia social.

Finalmente, reiteró la disposición del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo para seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado en proyectos que impulsen la competitividad, el desarrollo económico y el bienestar de las y los tamaulipecos, contribuyendo desde esta frontera al fortalecimiento de la transformación que vive Tamaulipas y México.