Autoriza SET pausa por inauguración del mundial

Se permitirá a los alumnos o en su caso a los docentes, ingresen pantallas de televisión así como instalarlas en los salones

Ciudad Victoria, Tam.- El próximo jueves 11 de junio, fecha en que inicia la copa mundial de futbol , no se suspenderán clases pero sí se permitirá hacer un paréntesis en la jornada matutina, para presenciar la inauguración de este evento.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, informó lo anterior y añadió que se permitirá a los alumnos o en su caso a los docentes, ingresen pantallas de televisión así como instalarlas en los salones o en alguna área determinada por los directores.

El funcionario añadió que esto es nada más a partir de las once de la mañana, pues estimó que para la hora del juego inaugural, entre México y Sudáfrica a partir de las 13 horas, ya los alumnos del turno matutino estarán en sus casas para presenciarlo.

Insistió que no se ha girado ningún oficio o circular, para autorizar la suspensión total de actividades durante ese día u otros, a lo largo del evento futbolero.

En ese contexto Valdez García aprovechó para pronosticar el triunfo de México contra Sudáfrica por 3-0 en el juego inaugural.