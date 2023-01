Resienten restauranteros efectos negativos con nueva ley del tabaco

NUEVO LAREDO, TAM.– La prohibición de fumar en lugares públicos es un atentado en contra de los derechos de las personas.

La medida sí ha afectado bastante, sobre todo a los comensales que tienen la necesidad de fumar. Porque a los restaurantes acuden a comer, pero también a divertirse y fumar es parte de ello, comentó Carlos Antonio Arteaga Ríos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Nuevo Laredo.

“Esto es un atentado en contra de los derechos de las personas, cada quien decide si fuma o no. Igualmente las medidas afectan a los empresarios porque nos obliga a hacer adecuaciones en los espacios, es complicado, pero ya se tomaron cartas en el asunto. Solo pedimos a las autoridades que tengan paciencia para realizar dichas adecuaciones”, recalcó.

No se tienen cifras de los daños ocasionados, aunque hay algunos lugares que cuentan con espacios libres e independientes del área de comensales, indicó.

En cuanto a un amparo, la Canirac local no requiere del mismo, los socios no son del giro rojo como los antros. Son restaurantes y por lo tanto no requieren amparo, solo seguir los lineamientos como marca la ley, apuntó.

“A nivel nacional se espera la respuesta. Hay tres bufetes jurídicos y nosotros solamente enviamos la información. Pero, por el momento, no requerimos ser parte del amparo, al menos hasta ahora y tenemos 15 días para decidir”, concluyó Arteaga Ríos.