Informa INE quiénes no podrán votar en las elecciones extraordinarias

NUEVO LAREDO, TAM.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, para la elección extraordinaria en la que se elegirá una Senadora o Senador de la República que representará a Tamaulipas en el Congreso de la Unión, se utilizará la misma Lista Nominal de Electores Definitiva que se empleó en las elecciones para Gobernador del Estado en el año 2022.

El INE señaló que sólo podrán participar el 19 de febrero próximo, las y los ciudadanos que hubiesen obtenido su Credencial para Votar antes del 5 de junio pasado, las y los que tuviesen una con año de vigencia 2021, aunque ésta ya no les sea útil para identificarse, y todas las personas que hubiesen solicitado una actualización del domicilio en su INE, dentro del Estado de Tamaulipas.

En el caso de las y los tamaulipecos que habiendo solicitado una actualización de su Credencial para Votar antes de las elecciones pasadas y no la hayan recogido o solicitaron su inscripción al Padrón Electoral después del 5 de junio, NO podrán participar, debido a que no estaban en la Lista Nominal señalada, puntualizó el INE mediante un comunicado.

Así mismo resaltó que NO podrán votar las y los ciudadanos que no se encontraban incluidos en las Listas Nominales del 5 junio, y que posteriormente realizaron trámites de inscripción, reincorporación o cambio de domicilio hacia el interior de la entidad o área geográfica de la elección extraordinaria.

Para conocer si la ciudadanía podrá votar el 19 de febrero de 2023, el INE informará a las y los ciudadanos, en los módulos de atención ciudadana de la entidad, sobre su posibilidad de votar en función del trámite que realicen, así como la posibilidad de consultar mediante la página electrónica ine.mx y el servicio telefónico INETEL, marcando al 800 433 2000 o al 834 312 0711 en Tamaulipas.