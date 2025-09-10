Rescatan a matrimonio ileso tras incendio de camioneta provocado por cortocircuito

El siniestro ocurrió en la colonia Ocampo; trabajadores de la COMAPA y bomberos lograron sofocar las llamas que dejaron daños materiales severos

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Sonora y la avenida Ocampo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Sonora y la avenida Ocampo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un matrimonio logró salir ileso luego de que su camioneta GMC 2002 se incendiara en plena vía pública a causa de un cortocircuito en el sistema eléctrico, originado días después de que la unidad sufriera un accidente vial.

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Sonora y la avenida Ocampo, cuando César y su esposa circulaban rumbo a un taller mecánico en busca de una revisión, debido a fallas que había presentado el vehículo tras el percance anterior.

“Se escuchó una explosión y de inmediato comenzó a salir humo y fuego del motor. Íbamos precisamente al taller para que revisaran la camioneta porque había tenido un accidente”, declaró César, aún consternado por lo ocurrido.

Ante la emergencia, trabajadores de la COMAPA, que se encontraban en la zona, reaccionaron rápidamente y con agua de una pipa lograron contener las llamas hasta la llegada de elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes verificaron que el fuego había quedado completamente sofocado y confirmaron que la conflagración se originó en el cableado eléctrico del área del motor.

Gracias a la rápida reacción, los ocupantes resultaron ilesos, aunque el vehículo terminó con severos daños materiales.

Autoridades de vialidad y bomberos reiteraron la importancia de dar mantenimiento preventivo a los vehículos que han sufrido choques, ya que desperfectos ocultos en el sistema eléctrico o mecánico pueden convertirse en un riesgo latente para los conductores y la población.