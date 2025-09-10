Determina Tránsito negligencia en choque que afectó cuatro vehículos estacionados

El accidente ocurrió en la colonia Buenos Aires; aunque el conductor alegó fallas mecánicas, el peritaje oficial responsabilizó su imprudencia

El percance ocurrió la tarde del domingo sobre la calle Independencia, entre Eva Sámano y Viena. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Aunque el conductor de un automóvil aseguró que una falla mecánica fue la causa del accidente, la Dirección de Tránsito y Vialidad concluyó que la colisión que dejó cuatro vehículos dañados en la colonia Buenos Aires fue producto de una conducción negligente.

El percance ocurrió la tarde del domingo sobre la calle Independencia, entre Eva Sámano y Viena, cuando Armando, de 50 años, impactó su Kia Forte 2023 contra una camioneta GMC Sierra y posteriormente contra dos motocicletas y un vehículo tipo RZR, todos estacionados.

Tras el choque, el automovilista afirmó que los frenos no respondieron, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad. Sin embargo, el peritaje oficial descartó esa versión y responsabilizó al conductor por manejar de manera imprudente.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas; solo se reportaron cuantiosos daños materiales. Las unidades afectadas permanecían debidamente estacionadas al momento del impacto.

La autoridad de vialidad recordó que, aun cuando un conductor alegue desperfectos mecánicos, es su obligación mantener el vehículo en condiciones óptimas para circular, por lo que el caso podría derivar en sanciones económicas y la cobertura de los daños ocasionados.