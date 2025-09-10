El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Determina Tránsito negligencia en choque que afectó cuatro vehículos estacionados

El accidente ocurrió en la colonia Buenos Aires; aunque el conductor alegó fallas mecánicas, el peritaje oficial responsabilizó su imprudencia

El percance ocurrió la tarde del domingo sobre la calle Independencia, entre Eva Sámano y Viena. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Aunque el conductor de un automóvil aseguró que una falla mecánica fue la causa del accidente, la Dirección de Tránsito y Vialidad concluyó que la colisión que dejó cuatro vehículos dañados en la colonia Buenos Aires fue producto de una conducción negligente.

El percance ocurrió la tarde del domingo sobre la calle Independencia, entre Eva Sámano y Viena, cuando Armando, de 50 años, impactó su Kia Forte 2023 contra una camioneta GMC Sierra y posteriormente contra dos motocicletas y un vehículo tipo RZR, todos estacionados.

Tras el choque, el automovilista afirmó que los frenos no respondieron, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad. Sin embargo, el peritaje oficial descartó esa versión y responsabilizó al conductor por manejar de manera imprudente.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas; solo se reportaron cuantiosos daños materiales. Las unidades afectadas permanecían debidamente estacionadas al momento del impacto.

La autoridad de vialidad recordó que, aun cuando un conductor alegue desperfectos mecánicos, es su obligación mantener el vehículo en condiciones óptimas para circular, por lo que el caso podría derivar en sanciones económicas y la cobertura de los daños ocasionados.

Supera Ecuador a Argentina con penal de Valencia y cierra eliminatoria positiva
Rescatan a matrimonio ileso tras incendio de camioneta provocado por cortocircuito

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.