Repuntan corridas de taxis hasta 50% en fiestas decembrinas

Líder sindical de carros de sitio resalta que se cubren sitios estratégicos de Nuevo Laredo

Los taxis siguen siendo los preferidos de la ciudadanía, señala Jorge Alberto Hernández González. [Líder Web/Archivo]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– El secretario general del Sindicato de Choferes de Automóviles de Sitio y Camiones de Pasajeros de Nuevo Laredo, Jorge Alberto Hernández González, informó que el sistema de taxis mantiene su servicio continuo durante lo que resta del presente mes, incluyendo el 1 de enero.

Para ello, dijo que se han organizado guardias en puntos estratégicos como tiendas de autoservicio, puentes internacionales y centrales de autobuses, garantizando así la movilidad de los ciudadanos.

“Pese a tratarse de días de asueto, la demanda de transporte aumenta debido a las compras de última hora y el incremento general de actividades propias de la temporada. En estas fechas se incrementa el movimiento, la gente anda apurada, entonces nosotros andamos dando servicios y hay un poquito más de movimiento”, comentó Hernández González.

De acuerdo con el líder sindical, el flujo de pasajeros puede elevarse hasta un 50% y la operación se refuerza con un 80% de las unidades disponibles.

Indicó que pese a la competencia con plataformas de transporte, la ciudadanía continúa mostrando preferencia por los taxis tradicionales debido a la confianza construida durante 87 años de servicio, aniversario que el sindicato celebró el pasado 10 de diciembre.

En cuanto a los horarios, indicó que las unidades operan normalmente en dos turnos: de 6:00 a 18:00 horas y de 18:00 a 6:00 horas. Sin embargo, durante las fechas festivas se destinan guardias para asegurar que la ciudad no se quede sin servicio.

