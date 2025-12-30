Repuntan corridas de taxis hasta 50% en fiestas decembrinas

Nuevo Laredo, Tam.– El secretario general del Sindicato de Choferes de Automóviles de Sitio y Camiones de Pasajeros de Nuevo Laredo, Jorge Alberto Hernández González, informó que el sistema de taxis mantiene su servicio continuo durante lo que resta del presente mes, incluyendo el 1 de enero.

Para ello, dijo que se han organizado guardias en puntos estratégicos como tiendas de autoservicio, puentes internacionales y centrales de autobuses, garantizando así la movilidad de los ciudadanos.

“Pese a tratarse de días de asueto, la demanda de transporte aumenta debido a las compras de última hora y el incremento general de actividades propias de la temporada. En estas fechas se incrementa el movimiento, la gente anda apurada, entonces nosotros andamos dando servicios y hay un poquito más de movimiento”, comentó Hernández González.

De acuerdo con el líder sindical, el flujo de pasajeros puede elevarse hasta un 50% y la operación se refuerza con un 80% de las unidades disponibles.

Indicó que pese a la competencia con plataformas de transporte, la ciudadanía continúa mostrando preferencia por los taxis tradicionales debido a la confianza construida durante 87 años de servicio, aniversario que el sindicato celebró el pasado 10 de diciembre.

En cuanto a los horarios, indicó que las unidades operan normalmente en dos turnos: de 6:00 a 18:00 horas y de 18:00 a 6:00 horas. Sin embargo, durante las fechas festivas se destinan guardias para asegurar que la ciudad no se quede sin servicio.