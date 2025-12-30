Atienden bomberos incendio de una camioneta que estaba estacionada

El fuego habría iniciado por un corto circuito; no hubo lesionados, pero la unidad sufrió daños considerables

Autoridades realizaron la revisión correspondiente para descartar riesgos adicionales en la zona. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Autoridades realizaron la revisión correspondiente para descartar riesgos adicionales en la zona. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio vehicular movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este día sobre la avenida Guerrero, luego de que una camioneta comenzara a arder de manera repentina mientras se encontraba estacionada.

El incidente ocurrió cuando una camioneta Nissan Armada modelo 2005, conducida por Francisco, de 30 años, circulaba de norte a sur por dicha vialidad.

Al llegar al tramo comprendido entre las calles Bolívar y Washington, el conductor se detuvo para acudir a un comercio cercano y apagó el motor del vehículo.

Minutos después, la unidad comenzó a incendiarse, presuntamente a causa de un corto circuito en el sistema eléctrico.

El propio conductor, con apoyo de personas que se encontraban en el lugar, utilizó un extintor para intentar controlar el fuego y evitar que se propagara.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos arribaron al sitio para atender el reporte y lograron sofocar por completo las llamas, evitando mayores daños.

No se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo presentó daños considerables, mientras que las autoridades realizaron la revisión correspondiente para descartar riesgos adicionales en la zona.